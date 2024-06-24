房市／安南區九份子到南科「只要15分」！信義房屋：交通帶動房市

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張榮表示，北外環交通利多優勢，吸引到一群有通勤需求的園區客目光，其中又以安南區的九份子重劃區為主。九份子重劃區為台南市首個低碳重劃區，因其低密度開發、多綠地設計、純住宅區規劃及高品質居住環境而備受矚目。
信義房屋安南海佃店主任陳泓文表示，未來交通便利性確實吸引許多自住客提早布局，以近一年實價登錄觀察，週邊5年內電梯大樓行情約為30萬左右，相比過去單價約20-25萬之間，可見交通利多已顯著推動此區市場活躍度。未來若北外環完工後，從九份子前往匝道入口也僅2分鐘車程，前往台南北區市區或往北前往國道八號都很便利，近期已有許多有通勤需求的南科工程師，特別指名詢問九份子重劃區物件。
然而，如同大多數重劃區，九份子的生活機能與週邊建設仍然需要時間完善，陳泓文表示，九份子重劃區尚有許多腹地待開發，因此若是非常在意生活機能，則會建議選擇重劃區靠國安街側，或位於國安街商圈內物件。另外，九份子因面西處為永久溼地景觀，無遮蔽物的狀況下，會有直接西晒的問題，這兩個狀況多為買房時會特別考量的狀況。
陳泓文表示，九份子重劃區多為鄰近舊社區居民想換新房子，或是南科、科工區上班通勤需求選擇，而佔地101公頃的開發面積，同時是台南首座綠能低碳社區，腹地內更有獨特生態河，友善的生態環境特別適合親子客群。
陳泓文補充表示，九份子新建案在過去一年中的成交價穩定上升，相比週邊房市熱區如東區、北區、中西區，約7至8成價格即可購得，單價優勢多為選擇此區客戶主要考量。若預算有限或希望週邊生活機能完善，可從生活機能成熟社區的中古屋入手，如海佃路、國安街、府安路，都是不錯的選擇。