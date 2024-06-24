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味全龍「火球男」呂偉晟為何突然決定引退？本人親自說明原因

▲呂偉晟為何突然決定引退？他表示，自己是因為腰傷困擾已久，才做出決定。（圖／味全龍提供）
▲呂偉晟為何突然決定引退？他表示，自己是因為腰傷困擾已久，才做出決定。（圖／味全龍提供）

記者吳政紘/綜合報導

味全龍「火球男」呂偉晟昨（23）日在台南球場面對統一7-ELEVEn獅隊，他僅投1人次就退場，完成生涯最後一次投球任務，但他賽後就宣布引退，引發各界譁然，經過一夜沈澱，他也發出聲明，解釋自己為何要引退。呂偉晟是2019年龍隊第九輪指名球員，他表示，「僅管無法為自己球員生涯畫下一個完美的句點，至少我曾在職棒的舞台上努力過。」也不算有太多遺憾。

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呂偉晟宣布引退　完整聲明稿：

首先感謝味全龍球團，如果沒有味全龍回歸，我想自已可能沒有實現挑戰職棒夢想的機會，也感謝球團與教練團亟力挽留，但在考量腰傷的不確定性下，最後毅然決定引退，無法繼續跟隊友們一起奮戰，是我最大的遺憾。

其實我在2022年上半季尾聲時，就出現腰部不適的狀況，嚴重時連生活都受到影響，感謝球隊防護員的協助與照顧，讓我逐漸走出腰傷的困擾，今年投球狀況也逐漸回升。

不料四月時腰部又開始復發，狀況時好時壞，為此我思考與掙扎很久，由於醫生診斷是腰椎軟骨磨損，基本上只能改善，沒有辦法根治，我深怕狀況再持續惡化，以後可能連生活都無法自理，在與家人討論許久後，雖然萬分不捨，還是做出引退的決定。

感謝葉君璋總教練，讓我 6 月23日晚上在台南球場最後一次登板，巧合的是我職棒一軍生涯初登版也是在台南，也算是有始有終。

僅管無法為自己球員生涯畫下一個完美的句點，至少我曾在職棒的舞台上努力過，也曾留下還算可以的成績，不算有太多的遺憾，接下來我會好好努力，迎接脫下球衣後的第二人生。

呂偉晟小檔案： 

出生日期：1999年07月10日（24歲）

身高體重：192公分　80公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：投手

最快球速：153 km/h（中華職棒時期／2021年）

出生地點：中華民國臺灣省花蓮縣鳳林鎮

最高學歷：美和科技大學

職棒選秀：2018年中華職棒季中選秀會落選
　　　　　2019年中華職棒季中選秀會味全龍隊第十三指名

運動經紀：秉初運動娛樂經紀

姓名變更：原名張偉晟

經歷：

台東縣紅葉國小少棒隊

台東縣泰源國中青少棒隊

屏東縣美和中學青棒隊

屏東縣美和科技大學棒球隊

崇越隼鷹棒球隊（2018年～2019年）

中華職棒味全龍隊（2019年07月～2024年06月）

以上資料參考：台灣棒球維基館


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