大谷翔平挑戰連續4場開轟日本球員紀錄！還有機會達成單季200安
洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，預計在明（25）日對戰芝加哥白襪隊比賽中先發出賽，他預計會打一棒、指定打擊，目前大谷已經連續3場開轟，若是再度開轟，就將成為日籍球員史上第一人，大谷翔平不但將超越「酷斯拉」松井秀喜的紀錄，也將更新自己保持的連續3場開轟紀錄，此外，大谷翔平目前累積23轟，本季他已經有兩次連續3戰開轟的紀錄，生涯有8次這樣的紀錄，若再度開轟，將一舉達成自己跟日籍球員新高。大谷翔平也已經累積97支安打，若維持這樣的身手，有機會單季200安，上一位單季200安的日籍球員，為2010年的鈴木一朗。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平實力驚人 6月累積9轟
大谷在6月打擊向來驚人，去年單月15轟破紀錄，今年也已經累積9轟，目前大谷單月打擊率高達2成96，9轟，而他擔任一棒，最近7戰6轟，火力驚人。
大谷被問到為何火力如此猛烈時提到，「我最近覺得打擊狀況比4月、5月好得多了。」大谷狀態好，不但他在打擊準備時有特別的「測量」方式，也會避免自己在選球上面被對手騙到。
此外，大谷對戰老東家天使，更是連續2場都讓前隊友難堪，大谷預計明日將在客場迎戰白襪，他在過去對戰白襪，35場比賽有16轟，打擊率3成18，還有35分打點，OPS1.192。