大谷翔平超級「核彈頭」生涯累積194轟 韓媒：會破秋信守紀錄？
大谷翔平太猛了！美國職棒洛杉磯道奇隊日本巨星大谷翔平近期完美詮釋「核彈頭」這個名詞，擔任首棒的他7戰狂敲6轟，生涯累積194轟的表現，有機會在本賽季超越國巨砲秋信守生涯218轟亞洲球員紀錄，成為亞洲全壘打王。韓國媒體也相當關注大谷翔平的表現，並以「真的會打破紀錄嗎？」為標題，看好大谷創造「亞洲障礙」。大谷翔平在明星賽前就已經敲出23發全壘打，連續4個賽季、生涯5季有20轟以上的表現，接下來不僅有望挑戰連續4季30轟的紀錄，甚至挑戰生涯第三座MVP，以及轉戰國聯後的首座MVP。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平要挑戰大紀錄 國聯、美聯都全壘打王
大谷翔平去年在美聯單季44發全壘打，拿下全壘打王寶座，也是日籍球員第一人，而他還有機會連續2年在不同聯盟都拿下全壘打王，今年他在國聯累積23轟，有機會挑戰此紀錄。
大谷翔平在今年4月22日超越松井秀喜所保持的生涯175轟日本球員紀錄，只要累積24轟就能追平秋信守紀錄，若照目前速率來看，大谷翔平有機會在本季就打出219轟，改寫亞洲球員新歷史。
大谷在六月也是十分火燙，尤其擔任一棒更是恐怖，自6月17日後，6戰擔任開路先鋒，24打數11安打，4轟，11打點大爆發。未來有機會持續擔任開路先鋒角色，就連8月Mookie Betts回來後，可能還是大谷擔任一棒。