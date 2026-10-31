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「先關一年再慢慢查」 柯文哲火力全開酸司法標準

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆收取雲豹能源300萬元政治獻金，引發對手柯志恩質疑。民眾黨創黨主席柯文哲今（31）日也加入戰局，拿京華城案開酸，諷刺若比照辦理，賴瑞隆恐怕得先被收押、發動大搜索，連辦公室及民進黨中央黨部都要搜一遍，「先關一年，再慢慢查有沒有犯什麼錯誤」。高雄市長候選人電視辯論會昨晚登場，國民黨候選人柯志恩針對賴瑞隆收取雲豹能源300萬元政治獻金提出質疑，並指出賴瑞隆為雲豹接連舉辦公聽會，質疑未來是否可能出現「一手收錢、一手辦事」的情況。柯文哲今天上午前往南投縣，陪同民眾黨提名縣議員候選人吳淳佑進行自行車掃街，接受媒體聯訪時，被問及對高雄市長辯論會的看法，他直言自己唯一有興趣的，就是雲豹能源這一段。柯文哲表示，如果比照京華城案的辦案方式，賴瑞隆應該先被關，「先收押一年嘛！然後查他的金流啊！」他指出，京華城案涉及的款項是捐入民眾黨政治獻金專戶，雲豹能源的300萬元則是進賴瑞隆個人的政治獻金專戶。柯文哲並稱，當年京華城案起因是接受議員陳情，但賴瑞隆卻積極協助雲豹能源，包括在立法院推動屋頂型太陽能板相關事宜、舉辦公聽會及參與立法協商，藉此質疑兩案受到的司法待遇是否一致。柯文哲進一步挖苦，若依照京華城案的偵辦模式，賴瑞隆應該先收押，「接下來是發動大搜索，檢查辦公室，甚至把民進黨中央黨部也抄一遍，先關一年，再來慢慢查裡面有沒有犯什麼錯誤。」他以嘲諷方式對比兩案，將焦點拉回司法偵辦是否公平，以及政治人物面對類似爭議時，是否受到一致的標準檢視。柯文哲也將矛頭指向雲豹能源與民進黨新潮流派系的關係，認為相關問題對台灣政治影響重大。他強調，未來台灣政治改革最重要的工作之一就是司法改革，若司法無法做到健全、公正，落實公平正義，民主自由也將受到衝擊，進而影響人民生活及整體政治運作。