林襄油壓做一半被拍！正面視覺太暴力 9.2萬人沒有開酸：太襄了
26歲啦啦隊尤物、「小龍女」林襄將殺進競爭激烈的日本寫真市場，第一本日文實體寫真集《襄水》預計7月10日發行，日前搶先公開多張18禁照片，被形容「原來最可怕的是微肉的林襄」。林襄近日在粉專釋出最新一張寫真作品，穿比基尼做油壓的情境引人遐思，逼近10萬人按讚，好評一面倒。
記者楊穎軒／綜合報導
林襄先前分享以趴姿做精油按摩的寫真照，近來上傳正面示人的版本，可見她把毛巾批在頭上，露出楚楚可憐的眼神，棗紅色三點式泳衣托出32E唯美上圍、狹長事業線，緊實的水蛇腰浮現清晰川字線條，相當傲人，還放送一雙蜜大腿，加上油亮亮的肌膚，令人目光忍不住停留。
配文中，林襄預告7月9日晚上會在秋葉原書店舉辦《襄水》販售活動，「期待在日本親自和你們見面」，貼文一出，台日襄民（粉絲暱稱）連番大讚：「頭襄」、「辣到我...」、「太美了」、「香到爆」、「雖然不是日本粉但也能支持～但見面會就沒辦法了～襄加油」、「好想去！」
經紀人兼攝影師莉奈表示，林襄日本版寫真集《襄水》與前兩本書的視覺截然不同，新作挑戰「最性感的林襄」，文案描述：「做自己表現自己，每個人獨一無二的香氣，是可以讓人記住的，透過照片，彷彿被味道侵略，汗水濕潤感搭配女性的曲線，紀錄每個影像，聞到每個情緒。」作品營造一種讓讀者感覺林襄就在身邊的氛圍與氣息。
據了解，林襄的日版寫真集資訊一發布，立即引起廣大日本粉絲迴響，已經拿下各大網路書店預購排行榜第一名，聲勢強壓一票東洋寫真女星，還有多家日媒專文報導，顯見其高人氣。