徐睿知「離開金秀賢」找到新的依靠！確定改當宋康昊師妹

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除了被傳出是控制狂女友；徐睿知也被爆出在拍攝《雖然是精神病但沒關係》前，跟金秀賢是男女朋友，分手後就跟金秀賢的表哥李沙朗交往，金秀賢跟徐睿知還一前一後加入李沙朗的公司「Goldmedalist」，韓國前資深娛樂記者金勇浩就透露，他們是為了方便約會，金秀賢才引薦徐睿知當師妹，若被抓包還可以同事身分對外解釋，複雜的3角關係雖然未經證實，依舊是網友津津樂道的話題。
徐睿知沉寂多年，雖然在2022年曾短暫復出主演電視劇《夏娃的醜聞》，但討論度大不如前；如今她也確定離開金秀賢的公司「Goldmedalist」，與「SUBLIME」簽約成為旗下演員，「SUBLIME」旗下藝人包含宋康昊、「少女時代」Tiffany Young、惠利等知名藝人，徐睿知是否能依靠新公司重新挽回大眾信任，備受關注。
「SUBLIME」也大方證實跟徐睿知成為夥伴，「演員徐睿知對演技擁有熱情，她也有八色鳥般的魅力，作為夥伴，為了她注入新的能量，公司會全力給予支援，也請大家多多給予關心」。
徐睿知小檔案
生日：1990年4月6日（34歲）
職業：演員
出道：2013年
出道作品：《馬鈴薯星2013QR3》
代表作品：
《救救我》
《武法律師》
《雖然是精神病但沒關係》
《迴憶》
《夏娃的醜聞》
緋聞對象：「東方神起」允浩、金正賢、金秀賢
爭議：
1.校園霸凌者
2.學歷造假疑雲
3.工作態度無理耍大牌
4.要求金正賢冷暴力對待女星