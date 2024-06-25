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徐睿知「離開金秀賢」找到新的依靠！確定改當宋康昊師妹

▲徐睿知（左）跟金秀賢傳出拍攝《雖然是精神病但沒關係》前曾是男女朋友，後來也隸屬同一間公司，不過徐睿知現在決定離開並簽給「SUBLIME」成為宋康昊的師妹。（圖／Chun Youngsang for Netflix）
▲徐睿知（左）跟金秀賢傳出拍攝《雖然是精神病但沒關係》前曾是男女朋友，後來也隸屬同一間公司，不過徐睿知現在決定離開並簽給「SUBLIME」成為宋康昊的師妹。（圖／Chun Youngsang for Netflix）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星徐睿知2020年跟金秀賢合作主演戲劇《雖然是精神病但沒關係》打開知名度，但她人紅是非多，傳出耍大牌、曾是學校霸凌者之外，還要求前男友金正賢冷暴力合作的女星徐玄等，甚至還跟金秀賢傳緋聞，形象一落千丈。她沉寂多時，今（25）日傳出新動向，徐睿知將離開金秀賢的公司「Goldmedalist」轉簽給「SUBLIME」，正式成為坎城影帝宋康昊的師妹。

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▲徐睿知（左）2018年與金正賢因拍攝電影《邂逅記憶-初戀》結識交往，女方當時要求男友跟其他女藝人拍戲不能有肢體接觸。（圖／Naver電影）
▲徐睿知（左）2018年與金正賢因拍攝電影《邂逅記憶-初戀》結識交往，女方當時要求男友跟其他女藝人拍戲不能有肢體接觸。（圖／Naver電影）
徐睿知2020年6月因在《雖然是精神病但沒關係》飾演患有反社會人格障礙的人氣童話作家「高文英」，精湛演技備受肯定，人氣隨即攀升；沒想到黑料也因此接連被起底，不僅曾是校園霸凌者，更曾要求前男友金正賢不准跟其他異性太過親密，導致2018年《時間》的記者會上，金正賢無理對待同劇女主角徐玄，徐玄因此留下創傷。

除了被傳出是控制狂女友；徐睿知也被爆出在拍攝《雖然是精神病但沒關係》前，跟金秀賢是男女朋友，分手後就跟金秀賢的表哥李沙朗交往，金秀賢跟徐睿知還一前一後加入李沙朗的公司「Goldmedalist」，韓國前資深娛樂記者金勇浩就透露，他們是為了方便約會，金秀賢才引薦徐睿知當師妹，若被抓包還可以同事身分對外解釋，複雜的3角關係雖然未經證實，依舊是網友津津樂道的話題。

徐睿知沉寂多年，雖然在2022年曾短暫復出主演電視劇《夏娃的醜聞》，但討論度大不如前；如今她也確定離開金秀賢的公司「Goldmedalist」，與「SUBLIME」簽約成為旗下演員，「SUBLIME」旗下藝人包含宋康昊、「少女時代」Tiffany Young、惠利等知名藝人，徐睿知是否能依靠新公司重新挽回大眾信任，備受關注。

「SUBLIME」也大方證實跟徐睿知成為夥伴，「演員徐睿知對演技擁有熱情，她也有八色鳥般的魅力，作為夥伴，為了她注入新的能量，公司會全力給予支援，也請大家多多給予關心」。

徐睿知小檔案
生日：1990年4月6日（34歲）
職業：演員
出道：2013年
出道作品：《馬鈴薯星2013QR3》
代表作品：
《救救我》
《武法律師》
《雖然是精神病但沒關係》
《迴憶》
《夏娃的醜聞》
緋聞對象：「東方神起」允浩、金正賢、金秀賢
爭議：
1.校園霸凌者
2.學歷造假疑雲
3.工作態度無理耍大牌
4.要求金正賢冷暴力對待女星

▲「SUBLIME」正式官宣徐睿知成為旗下藝人。（圖／SUBLIME IG）
▲「SUBLIME」正式官宣徐睿知成為旗下藝人。（圖／SUBLIME IG）
▲宋康昊是南韓最知名的演員之一，也是SUBLIME最資深的藝人。（圖／SUBLIME 官網）
▲宋康昊是南韓最知名的演員之一，也是SUBLIME最資深的藝人。（圖／SUBLIME 官網）

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