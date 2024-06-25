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洗錢金額逾130億元！泰國金融界醜聞案曝光　公司高管做假帳多年

▲泰國金融界爆出洗錢醜聞案，涉案金額超過157億泰銖（約新台幣130億元）。（圖／翻攝自官網）
▲泰國金融界爆出洗錢醜聞案，涉案金額超過157億泰銖（約新台幣130億元）。（圖／翻攝自官網）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國金融界爆出洗錢醜聞案，涉案金額超過157億泰銖（約新台幣130億元），泰國公司斯塔克（Stark）財務詐騙案的主要涉案者之一，即該公司的前任高階管理人已在杜拜被捕，並已押返泰國候審。

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《泰國頭條新聞》報導，曾擔任斯塔克高管的陳殷（Chanin）在杜拜落網後，由阿聯酋公國當局在22日移交給泰國，他也在隔天被押返泰國，等待進一步審判。他在落地泰國素萬那普機場後，立即被特別案件調查廳反金融犯罪和洗錢局押送至特案廳拘留並審訊，並在昨（24日）被帶到總檢察長辦公室接受起訴。

這起備受矚目的洗錢案件在2023年曝光，當時第三方審計師在審計時注意到財務報表的數字與實際財務業績之間存在差異，才發現斯塔克公司的財務報表已造假多年。

斯塔克的高管精心策劃，向投資者和利益相關者呈現帶有誤導性的積極金融前景，包括偽造銷售記錄、高估資產和隱瞞負債等，以人為地抬高公司股價並獲得貸款和投資。據監管機構稱，該案最終造成財務損失達147億泰銖（約新台幣130億元）。

目前泰國特案廳根據《證券交易法》對七名斯塔克僱員，以及五家相關企業採取法律行動，指控其參與偽造、欺詐、貪污和洗錢等。

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