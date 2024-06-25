北市衛生局抽驗蔬果農藥殘留！名店都中招　欣葉、潮味決回應了

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北市衛生局指出，此次抽驗不符規定產品，違規原因為「九層塔」、「韭菜花」各3件；「白蘿蔔」2件；「百香果」、「木瓜」、「紅鳳菜」、「紅櫻桃」各1件，各檢出1-2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，除「紅櫻桃」外，均為高風險產品。北市衛生局並表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
欣葉國際餐飲針對九層塔驗出農藥一事發出聲明：「欣葉感到非常抱歉也很遺憾。並於接獲衛生局通知當日，欣葉A9分店立即暫停供應含有九層塔之品項，亦同時委請SGS進行相關檢驗，直至產品合格為止才重新供膳，敬請消費者放心。」欣葉也提到，會定期配合第三方公正機構自主檢驗，並記取此次單一分店經驗持續加強食安管理，並已與國內有機農園進行契作規劃，以提供消費者新鮮、安全的食材及美好的用餐體驗。
另外，被驗出旗下分店的白蘿蔔有農藥殘留的潮味決也表示，此衛生局查驗時為五月初，五月下旬進行複查時，就已無查驗相關的農藥殘留。