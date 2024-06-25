嘉義人衝了！全台最大開飯、饗泰多進駐耐斯廣場　開幕優惠一次看

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全台最大、186席座位數最多的「開飯川食堂 嘉義耐斯店」，總面積約165坪請出人氣熊貓哥結合阿里山打造限定打卡區，還設有包廂數4間，滿足聚餐私密需求。
開幕至7月5日前，內用單筆消費滿1500元，送經典菜「梅汁二弄雞」優惠券一張；7月31日前，內用滿低消並於FB或IG發文並hashtag「開飯嘉義耐斯開幕囉」，贈送「熊貓哥愛呷仙草奶凍」一份；7月31日前成為iEAT饗愛吃會員，還可免費獲得「宮保雞丁」兌換券。
📌「饗泰多 嘉義耐斯店」結合阿里山五大奇景！開幕三重優惠
匯集泰國各地特色料理的「饗泰多 泰式風格餐廳」，也進駐嘉義耐斯廣場，容納126席座位數約105坪總面積，延續一貫Chill & Fun風格，以靈魂人物小象哥遊玩阿里山為店裝主題，在明亮繽紛的空間融入阿里山日出、雲海、巨木、林鐵及晚霞五大奇景，並以活潑塗鴉筆觸點綴嘉義之美。
開幕至7月19日，內用滿低消贈送「明星菜99元優惠券」；7月19日前，內用滿低消並留Google五星好評，送出「摩摩喳喳」一份；7月7日前，內用滿低消並打卡免費享用「咔滋椒麻雞」一份。
📌台北東區微風廣場也有「開飯川食堂」！開幕三重優惠
不只進軍南部，「開飯川食堂」在台北東區微風廣場也開新店，開幕至7月5日前，內用單筆消費滿1500元，送經典菜「梅汁二弄雞」優惠券一張；7月31日前，內用滿低消並於FB或IG發文並hashtag「開飯微風廣場開幕囉」，贈送「熊貓哥愛呷仙草奶凍」一份；7月7日前，於饗帶走平台單筆消費滿1800元，輸入優惠碼「開飯在微風」，免費加贈「鐵漢柔情」一份。
嘉義民眾超有口福！王品集團旗下2大品牌「和牛涮」、「尬鍋」也跟著插旗嘉義，「和牛涮 嘉義垂楊店」7月1日至7月31日，憑「I、Q」開頭身分證前往「全台和牛涮」消費都可享「頂級和牛套餐88折」，套餐折扣後760元有找（原價每名成人858元，10%服務費另計），澳洲金牌純血和牛、多款和牛及精緻副食吃到飽。「尬鍋 嘉義垂楊店」7月開幕祭出加碼優惠活動，7月7日開幕至7月31日，秀出身分證姓名有「尬」或與「ㄍㄚˋ」同音，免費爽吃「尬鍋 炒雞火鍋系列套餐」；嘉義鄉親7月底前到店消費同系列套餐也享88折優惠。
和牛涮 嘉義垂楊店 資訊
地址：嘉義市西區垂楊路381號（鞋子大王舊址）
電話：05-223-0220（6月29日開放訂位）
尬鍋 嘉義垂楊店 資訊
地址：嘉義市西區垂楊路455號2樓
電話：05-222-0186（已開放訂位）