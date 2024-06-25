開冷氣想省電「1動作」做錯更虧！台電曝正確步驟：每年省10%用電
台灣近期各地高溫狂飆，甚至部分地區突破38度，不少人走出冷氣房就直呼快融化。開冷氣想省電的民眾，肯定知道定期清洗濾網是一大關鍵，每年就可省約10%用電，不過到底該如何清洗濾網呢？台電就示警2動作千萬別做，否則會縮短濾網使用壽命，反而更虧！
記者賴禹妡／綜合報導
台電近日在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文，提到「吹冷氣想省電，清洗濾網是一定要的！」並指出每2至3週定期清洗濾網，一天可省約0.47度電，每年約省10%用電。冷氣濾網經常卡著空氣中灰塵細菌，累積到一定的量就會造成耗電，清洗濾網除了能提升冷房效果，也讓空氣品質更好。
不過，到底該如何清洗冷氣濾網呢？台電示警千萬不要使用強力刷具猛力刷洗，也別洗完拿去曬太陽殺菌晾乾，「太硬的刷具或太用力刷可能會破壞濾網，太陽的高溫則會讓濾網變形或脆化，都會縮短濾網使用壽命。」
台電也公布正確清洗冷氣濾網的步驟，首先用軟毛刷及清水或中性清潔劑沖洗，不可用化學藥劑或熱水，接著用軟布「擦乾」或「陰乾」再裝回。雖然通常2至3週清洗一次即可，但灰塵多的地方可視情況更常清洗；另外若是不能水洗的濾網，建議可用吸塵器進行清潔，或視使用情況更換濾網。