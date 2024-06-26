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畢業季必勝客大披薩199！達美樂買披薩送可樂　拿坡里炸雞買6送6

▲畢業季必勝客平日外帶8款13吋大披薩只要199元起，達美樂不分平假日、外送也有2個大披薩598元再送大可樂，拿坡里「炸雞買6送6」速食優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲畢業季必勝客平日外帶8款13吋大披薩只要199元起，達美樂不分平假日、外送也有2個大披薩598元再送大可樂，拿坡里「炸雞買6送6」速食優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

畢業季嗨吃3大披薩、炸雞優惠！必勝客平日外帶8款13吋大披薩只要199元起，達美樂不分平假日、買2個大披薩598元再送大可樂，外送也同享優惠；而拿坡里「炸雞買6送6」好康倒數，把握划算速食優惠一次整理告訴你。

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📌必勝客平日外帶8款「13吋大披薩只要199元」起
超值必勝嗑199元優惠加碼快閃2天，即日起至6月27日，必勝客平日外帶8款「13吋大披薩只要199元」起，夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮6款口味199元，全新雙拼「海陸總動員」、重口味「火辣墨西哥肉肉」則是239元就能爽吃。而且現在加點「酥炸嫩雞球」特價只要69元。

📌達美樂不分平假日「2個大披薩598元」再送大可樂！外送也優惠
達美樂即日起至6月30日，不分平假日、外送或外帶都可享「2個大披薩598元」再送1.25L大可樂，而且經典、招牌系列披薩超過15款以上可任選，包括經典四喜、金鑽夏威夷、道地美國、龍蝦舞沙拉、招牌海鮮四喜、白醬彩蔬（奶素）、BBQ雞肉、超級豪華、小農蕃茄瑪格麗特等口味可爽吃；換購加價系列餅皮或額外加配料、起士需另付費。

▲達美樂舊版海鮮披薩（圖左）、全新「極致干貝海鮮」（圖右），看得出來多了干貝、還換了個頭較大的白蝦。（圖／記者蕭涵云攝）
▲達美樂不分平假日、外帶外送都可享「2個大披薩598元」再送1.25L大可樂。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里「炸雞買6送6」！無骨雞塊買一送一
拿坡里炸雞專賣店歡慶6歲生日搭配畢業季超殺優惠，即日起至6月30日倒數5天，到拿坡里炸雞專賣店購買六塊炸雞桶「買一送一」，兩桶炸雞相當於「買6送6」只要348元（原價696元），換算下來爽吃「每塊炸雞只要29元」，現省348元；同時還祭出「唰嘴無骨雞塊也買一送一」，入手兩份雞塊只要109元（原價218元）；而且到店使用悠遊卡結帳，還可加碼獲得5%回饋，肉肉控別等了。

在拿坡里披薩・炸雞店也有6月優惠，即日起至6月30日，全台131間拿坡里披薩・炸雞店推出「炸雞買6送3」活動，9塊炸雞直接下殺67折，超值價只要348元（原價522元），相當於一塊炸雞39元（原價58元），畢業季揪同學划算開吃。

▲拿坡里「隱藏優惠」！6塊炸雞桶下殺199元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里炸雞專賣店「炸雞買6送6」、拿坡里披薩・炸雞店「炸雞買6送3」。（圖／記者蕭涵云攝）

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