台灣「低調職業」月薪6萬！每天僅上班2小時　工作內容眾不敢應徵

衝日本！虎航飛大阪1799元起單程未稅　住捷絲旅心齋橋館1340元起

▲台灣虎航今最後一天全面開搶便宜機票，飛大阪1799元起單程未稅；晶華國際酒店旗下「捷絲旅大阪心齋橋館」，暑假三天兩夜住房專案，每人每晚最便宜「新台幣1340元起」還送早餐。（圖／Just Sleep捷絲旅提供）
▲台灣虎航今最後一天全面開搶便宜機票，飛大阪1799元起單程未稅；晶華國際酒店旗下「捷絲旅大阪心齋橋館」，暑假三天兩夜住房專案，每人每晚最便宜「新台幣1340元起」還送早餐。（圖／Just Sleep捷絲旅提供）

記者蕭涵云/綜合報導

愛出國衝日本的民眾快搶！台灣虎航今（26）日最後一天全面開搶便宜機票，飛大阪1799元起單程未稅；晶華國際酒店集團旗下首間海外據點「捷絲旅大阪心齋橋館」，針對國人推出「關西FUN暑假・夏日祭典沁」暑假三天兩夜划算住房專案，換算每人每晚最便宜只要「新台幣1340元起」入住還送早餐。

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📌全面開搶！台灣虎航「飛大阪1799元起」冬季航班促銷優惠
◾️飛日本
「台北/高雄－沖繩」1599元起單程未稅
「台北－岡山」1699元起單程未稅
「台北－大阪」1799元起單程未稅
「台北/高雄－福岡」1799元起單程未稅
「台北－佐賀」1799元起單程未稅
「台北－仙台」2099元起單程未稅
「台北－花卷」2099元起單程未稅
「台北－札幌」2599元起單程未稅
「台北－函館」2599元起單程未稅
「台北－旭川」2599元起單程未稅

台灣虎航冬季航班「早鳥優惠」促銷機票，即日起至2024年6月25日晚間23:59止，不分對象、全員開放促銷，搭乘期間為2024年10月27日至2025年3月29日。

▲台灣虎航航「夏日假期」優惠，推出「全航線799元起」，優惠只到今晚23:59為止。（圖／台灣虎航提供）
▲台灣虎航「飛大阪1799元起」全面開搶冬季航班促銷優惠。（圖／台灣虎航提供）
📌暑假看煙火！入住捷絲旅心齋橋館「每人每晚1340元起」最便宜
好想穿可愛浴衣、愜意逛屋台賞花火，暑假衝日本看煙火玩祭典了！晶華國際酒店集團旗下捷絲旅首間海外據點「捷絲旅大阪心齋橋館」，針對國人推出「關西FUN暑假・夏日祭典沁」暑假三天兩夜划算住房專案，即日起至7月12日，預訂10月15日前三天兩夜雙人房，總價只要日幣26000元起，相當於兩人成行，換算每人每晚最便宜只要「新台幣1340元起（日幣6500元起）」就能入住，還每日免費贈送台日雙饗自助式早餐兩客（價值日幣6160元）。

在日本爽吃正統關西風味烏龍麵、高湯厚蛋捲等在地人氣特色料理，也能品嚐茶葉蛋、貢丸湯、肉鬆等台灣道地美食；住客於每日下午1點至晚間11點，還可無限享用日本迎賓點心、研磨咖啡、熱茶、果汁與汽水。入住期間再加碼贈送由兵庫縣小西酒造出品、連續四年獲得五星評價的OSAKA BAY BLUES職人技手作啤酒，幫大家準備開逛祭典的清涼降溫飲品。

特別推薦7月7日在大阪四天王寺舉行的七夕慶典，造訪約3萬顆燈飾有如銀河景象的參道，還裝飾了竹支和紙條，民眾也可在特製短箋上寫下希望一起祈願，；8月則有一連串夏季煙火大會陸續綻放。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲捷絲旅大阪心齋橋館「關西FUN暑假・夏日祭典沁」暑假三天兩夜住房專案，最便宜「每人每晚1340元起」入住。（圖／Just Sleep捷絲旅提供）
▲捷絲旅大阪心齋橋館「關西FUN暑假・夏日祭典沁」暑假三天兩夜住房專案，最便宜「每人每晚1340元起」入住。（圖／Just Sleep捷絲旅提供）
▲夏天日本祭典、花火大會都好令人期待。（圖／Just Sleep捷絲旅提供）
▲夏天日本祭典、花火大會都好令人期待。（圖／Just Sleep捷絲旅提供）

今10:00虎航全面搶票攻略！冬季航班「飛日韓1299元」含聖誕過年

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