衝日本！虎航飛大阪1799元起單程未稅　住捷絲旅心齋橋館1340元起

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◾️飛日本
「台北/高雄－沖繩」1599元起單程未稅
「台北－岡山」1699元起單程未稅
「台北－大阪」1799元起單程未稅
「台北/高雄－福岡」1799元起單程未稅
「台北－佐賀」1799元起單程未稅
「台北－仙台」2099元起單程未稅
「台北－花卷」2099元起單程未稅
「台北－札幌」2599元起單程未稅
「台北－函館」2599元起單程未稅
「台北－旭川」2599元起單程未稅
台灣虎航冬季航班「早鳥優惠」促銷機票，即日起至20
📌暑假看煙火！入住捷絲旅心齋橋館「每人每晚1340元起」最便宜
好想穿可愛浴衣、愜意逛屋台賞花火，暑假衝日本看煙火玩祭典了！晶華國際酒店集團旗下捷絲旅首間海外據點「捷絲旅大阪心齋橋館」，針對國人推出「關西FUN暑假・夏日祭典沁」暑假三天兩夜划算住房專案，即日起至7月12日，預訂10月15日前三天兩夜雙人房，總價只要日幣26000元起，相當於兩人成行，換算每人每晚最便宜只要「新台幣1340元起（日幣6500元起）」就能入住，還每日免費贈送台日雙饗自助式早餐兩客（價值日幣6160元）。
在日本爽吃正統關西風味烏龍麵、高湯厚蛋捲等在地人氣特色料理，也能品嚐茶葉蛋、貢丸湯、肉鬆等台灣道地美食；住客於每日下午1點至晚間11點，還可無限享用日本迎賓點心、研磨咖啡、熱茶、果汁與汽水。入住期間再加碼贈送由兵庫縣小西酒造出品、連續四年獲得五星評價的OSAKA BAY BLUES職人技手作啤酒，幫大家準備開逛祭典的清涼降溫飲品。
特別推薦7月7日在大阪四天王寺舉行的七夕慶典，造訪約3萬顆燈飾有如銀河景象的參道，還裝飾了竹支和紙條，民眾也可在特製短箋上寫下希望一起祈願，；8月則有一連串夏季煙火大會陸續綻放。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！