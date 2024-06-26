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房市／信義房屋永續講座　邀建築師潘冀談建築人文精神

▲信義社會影響力系列講座請來建築師潘冀談居住永續議題，信義青年主管與講者交流看法。（圖／信義房屋提供）
▲信義社會影響力系列講座請來建築師潘冀談居住永續議題，信義青年主管與講者交流看法。（圖／信義房屋提供）

家庭消費中心／綜合報導

信義房屋與淡江大學共同推動「信義社會影響力永續系列講座」由知名建築師潘冀分享「永續和諧的建築實踐」，獲得台下觀眾熱烈響應，他的設計理念極具人文精神，而信義房屋「以人為本」的企業理念不謀而合，台下的信義青年主管對於潘冀分享特別有感，雙方共同交流AI科技對建築與永續家園的影響。

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淡江大學人資長林宜男表示，「信義社會影響力永續系列講座」最後一場以「居住永續」為主軸，講者潘冀於1981年創立潘冀建築師事務所(現為潘冀聯合建築師事務所)，政大公企中心、南港展覽館二館等建築都由他的事務所設計，獲獎無數，於1994年獲得美國建築師協會院士(FAIA)的終身榮譽，2015年獲得台灣藝文界最高榮譽國家文藝獎等。

潘冀說，外界都在討論如何減少碳排放，但建築產生的碳排佔了全地球38%的碳排放量，因此若是想要降低氣候帶來的災難，降低建築產生的碳排非常重要，他設計的建築，不僅兼顧永續，也重視人本精神，包括設計綠帶中庭、迎賓中庭、保留周邊大樹、增設鄰里散步道，讓建築與社區可以共好。 

現場也開放觀眾與潘冀互動，信義代銷副總經理謝宗憲提問，面對AI趨勢，潘冀聯合建築師事務所如何因應?潘冀表示，團隊內有很健全的資訊系統與擅長資訊系統的同事，AI是不可逆的趨勢，必須正面的學習與面對，如何善用AI，而不被AI誤導，需要持續的學習。

信義房屋協理郭禮偉提問，建築師需對環境、科技、經濟、生態有一定涉略，也要跨界整合，怎麼看待建築業面對未來的趨勢？潘冀表示，科技確實日新月異，但最重要的是「態度」，做對的事情，努力投入心力與代價，許多業主也越來越認同；建築設計對他而言最有趣的事情，是每一塊基地、建築類型、業主都不一樣，過程中需要有好的學習態度，願意傾聽也願意學習。

台下參與者提問，台灣的住宅議題，優先需要改變的部分？潘冀表示，居住議題與人切身相關，因此需要將心比心，好的社區大樓，必須善用材料、妥善規劃公共空間，確保住宅品質，居住其中的居民，有認同感與向心力，就會努力讓社區更美好。

居住品質良好的永續家園，是每個人的權利，信義房屋表示，也善用AI科技積極數位轉型實踐人本價值，讓客戶可以獲得更好的購售屋體驗，找到理想的居住環境。

信義企業集團旗下信義開發將2023年訂為「共融預建築」元年，宣示要透過永續建築工法、引進社區營造等作法，打造台灣ESG標竿建案；「共融」是回應信義企業集團創立40年來的企業倫理初心，兼顧客戶、員工、股東、社會、環境、供應商等六大關係人的合宜關係，「預」則從新建案角度出發，思索一棟要讓人們長久居住的建築，如何藉由施工工法、軟硬體設施的導入，預先準備面對未來環境的變遷。

而在社區營造部分，信義房屋20年來致力推動社區一家計畫，希望鼓勵社區民眾透過社區營造，重塑美好、互信、互助的社區；而信義開發的建案自客戶購屋後，信義開發即為客戶啟動社造旅程，協助住戶成立Line群組，並提撥經費，交屋前就陸續舉辦相見歡、社造活動、議題講座、施工說明會等，共創社區向心力，「不只要賣好房子，更要賣給客戶好鄰居」，希望為客戶實現永續、美好家園。
 

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