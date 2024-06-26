房市／信義房屋永續講座　邀建築師潘冀談建築人文精神

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潘冀說，外界都在討論如何減少碳排放，但建築產生的碳排佔了全地球38%的碳排放量，因此若是想要降低氣候帶來的災難，降低建築產生的碳排非常重要，他設計的建築，不僅兼顧永續，也重視人本精神，包括設計綠帶中庭、迎賓中庭、保留周邊大樹、增設鄰里散步道，讓建築與社區可以共好。
現場也開放觀眾與潘冀互動，信義代銷副總經理謝宗憲提問，面對AI趨勢，潘冀聯合建築師事務所如何因應?潘冀表示，團隊內有很健全的資訊系統與擅長資訊系統的同事，AI是不可逆的趨勢，必須正面的學習與面對，如何善用AI，而不被AI誤導，需要持續的學習。
信義房屋協理郭禮偉提問，建築師需對環境、科技、經濟、生態有一定涉略，也要跨界整合，怎麼看待建築業面對未來的趨勢？潘冀表示，科技確實日新月異，但最重要的是「態度」，做對的事情，努力投入心力與代價，許多業主也越來越認同；建築設計對他而言最有趣的事情，是每一塊基地、建築類型、業主都不一樣，過程中需要有好的學習態度，願意傾聽也願意學習。
台下參與者提問，台灣的住宅議題，優先需要改變的部分？潘冀表示，居住議題與人切身相關，因此需要將心比心，好的社區大樓，必須善用材料、妥善規劃公共空間，確保住宅品質，居住其中的居民，有認同感與向心力，就會努力讓社區更美好。
居住品質良好的永續家園，是每個人的權利，信義房屋表示，也善用AI科技積極數位轉型實踐人本價值，讓客戶可以獲得更好的購售屋體驗，找到理想的居住環境。
信義企業集團旗下信義開發將2023年訂為「共融預建築」元年，宣示要透過永續建築工法、引進社區營造等作法，打造台灣ESG標竿建案；「共融」是回應信義企業集團創立40年來的企業倫理初心，兼顧客戶、員工、股東、社會、環境、供應商等六大關係人的合宜關係，「預」則從新建案角度出發，思索一棟要讓人們長久居住的建築，如何藉由施工工法、軟硬體設施的導入，預先準備面對未來環境的變遷。
而在社區營造部分，信義房屋20年來致力推動社區一家計畫，希望鼓勵社區民眾透過社區營造，重塑美好、互信、互助的社區；而信義開發的建案自客戶購屋後，信義開發即為客戶啟動社造旅程，協助住戶成立Line群組，並提撥經費，交屋前就陸續舉辦相見歡、社造活動、議題講座、施工說明會等，共創社區向心力，「不只要賣好房子，更要賣給客戶好鄰居」，希望為客戶實現永續、美好家園。