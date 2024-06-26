房市／玩兩天更過癮！ 信義房屋邀高雄孩子出門放電

信義房屋與臺灣還我特色公園行動聯盟（特公盟）聯手推出2024「囡仔逗陣上街玩」街道自造遊戲，將於6月29日、30日連續兩日在高雄凹子底森林公園舉行，將用歡樂又充滿創意的街頭遊戲陪伴小朋友啟動快樂的暑假！信義房屋高雄區也出動40多位同仁，在現場與大小朋友一起同樂，活動現場將融入在地文化的彩繪遊戲和紙箱創作，以及消暑的戲水遊戲等多種自造遊戲項目，有別大型制式遊樂設施，街頭自造遊戲激發小朋友的創意，既能玩得盡興，又富有教育意義，準備帶家中小朋友出門放電的爸媽要把握機會了！
家庭消費中心／綜合報導
由信義房屋及特公盟合辦的「囡仔逗陣上街玩」街道自造遊戲，預計今年將在北高兩地舉辦十場活動，讓親子在社區鄰里，激盪創意，享受自造遊戲的樂趣，迎接小朋友最愛的暑假到來，特公盟首次在高雄連續於6月29日、30日兩日舉辦活動，提供更多種寓教於樂的自創遊戲，遊戲結合高雄特色，像是融入在地文化以高雄的大港精神彩繪，大船、海浪、魚鮮，呈現豐富的海洋祭意象的彩繪遊戲；「紙箱創作」遊戲則以高雄地標85大樓為意象，讓孩子在紙箱上彩繪出高雄地標85大樓的繽紛；而要對抗酷暑，清涼的戲水遊戲和釣魚遊戲也不會缺席，各式特色遊戲要為小朋友啟動快樂又充實的暑假生活。
信義房屋長期深耕社區，關注地方事務，秉持「以人為本」核心理念，關注各個利害關係人的權益，十分肯定特公盟對於兒童遊戲權益的投入和貢獻，在今年成為特公盟首個合作企業，攜手為大小朋友帶來歡樂。此次街頭自造遊戲，高雄區再度出動40餘位同仁共襄盛舉，於現場設有攤位，共同與大小朋友同樂，除了上次活動中廣受歡迎的人氣遊戲夾娃娃機和環保贈品之外，更準備更多驚喜活動！信義房屋高三區協理周清源表示：「博愛明誠店店長施威宇、大順富民店店長吳宗德、農十六店店長洪薏珺與分店同仁不但一起參與街道自造遊戲，更自主參加特公盟舉辦的『孩子王培訓工作坊』種籽講師培訓，學習街道遊戲如何設計與實作、兒童的遊戲行為與心理，期待未來的街道遊戲中可以貢獻更多力量，並有機會應用在信義房屋平常的社區服務中。」
信義房屋常年響應聯合國永續發展目標SDGs，內化「先義後利」的企業理念，積極響應有意義的公民活動，活動的規畫與實踐遵循ISO 20121活動永續管理系統，期能達成與整體社會及環境共生共榮的永續願景，信義房屋始終相信，經濟成⻑需要兼顧社會包容性與環境永續性，秉持「以人為本、先義後利、正向思考」的信義精神，以「堅持企業社會責任，成就世界級服務業」為願景目標。