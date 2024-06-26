文組復仇？台積電嘉義廠挖到遺址 南科已發現13處遺址最終處置曝
「護國神山」台積電（2330）計畫在嘉義科學園區興建2座CoWoS先進封裝廠，未料5月底第1座廠（P1）整地發現疑似「繩紋陶遺址」，暫停施工，將搶救挖掘。嘉縣府文資委員會決定搶救遺址，待台積電委託考古團體提報開挖計畫，審查通過後開挖，遺址文資類型待調查確認。南科管理局也證實，接獲台積電先蓋第2座廠（P2）計畫，整體建廠進度不變。
記者徐銘穗/綜合報導
根據《聯合新聞網》報導，台積電決定更換考古團隊，後續由新的台大考古團隊接手。文觀局文資科則說，目前開挖發現「太保農場疑似遺址」，仍有待台積電委託考古團隊提挖掘計畫及文資委員調查確認。
而發現太保農場遺址的台大人類學博士顏廷伃考古團隊，也是嘉義市鐵路高架化工程中發現「台斗坑遺址」，挖出2500年前「遺骸俯身直肢葬法」的考古團隊。顏廷伃指出，近年嘉義重大工程陸續開發動工，才有機會讓深埋地底文化遺址出土，認為重大工程開發與文資保存可以可兼顧兩全其美。
原考古團隊說，2024年起，嘉義園區公私部門的開發工程陸續展開，在挖土機開挖下，形容遺址就像蟄伏已久的巨獸猛的跳躍起來，文化遺物散了一地，一個新的「繩紋陶文化」遺址就樣赤裸裸地出現了。
台積電嘉義廠工地挖到遺址是否會影響建廠期程？南科管理局副局長鄭秀絨受訪說，南科園區開發建廠，包括台積電十八廠動工都挖到遺址，南科園區共開挖發現13處遺址、800多萬件文物，國立台灣史前文化博物館為此設南科考古館，收藏研究文物展示，建廠與文資保存不會衝突。