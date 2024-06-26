NBA選秀／又是法國？Alexandre Sarr有望當狀元郎　連甜瓜都說讚

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年僅19歲的Alexandre Sarr身高216公分、體重98公斤，主打中鋒，他的評價雖不及上季狀元「斑馬」Victor Wembanyama，但潛力和天賦是本屆NBA選秀會上最高的，選秀模板為克里夫蘭騎士的Evan Mobley。
Alexandre Sarr本屆選秀會潛力最高球員
美國媒體分析指出，Alexandre Sarr進攻還有很多進步的空間，不過防守卻是他最大的優勢。雖然很難馬上變成即戰力球星，也不具備立刻宰制NBA的水準，但仍是值得期待和養成的大物級新秀。
談到本次選秀會，Alexandre Sarr說，「去年NBA選秀我全程收看，也提醒自己要不斷進步。今年換我踏上這個舞台，若最後成為狀元，我也不會太意外。」
Alexandre Sarr上季在伯斯野貓出賽達27場，場均貢獻 9.4 分、4.3籃板和1.5次阻攻。
過去Alexandre Sarr曾在 G League Ignite 的表演賽中，有幾場出色表現，也獲得許多關注，包括前 NBA 巨星前鋒「甜瓜」Carmelo Anthony 和前NBA後衛 Damien Wilkins 都給予高度評價，相信Sarr有機會在NBA打出不錯的成績單。