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NBA選秀／又是法國？Alexandre Sarr有望當狀元郎　連甜瓜都說讚

▲亞特蘭大老鷹隊握有狀元籤，法國19歲長人Alexandre Sarr有望成為今年NBA選秀狀元。（圖／取自X）
▲亞特蘭大老鷹隊握有狀元籤，法國19歲長人Alexandre Sarr有望成為今年NBA選秀狀元。（圖／取自X）

記者廖聿偉/綜合報導

2024年NBA選秀會明(26)日早登場，狀元郎有很大的機會來自國際球員，其中法國Alexandre Sarr和Zaccharie Risacher成為最大熱門。外界推估手握狀元籤的老鷹將會從此2人中選1個。

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根據美國媒體分析，Alexandre Sarr最有機會成為狀元，Sarr 對亞特蘭大並不陌生，因為他在 2021-23 年期間曾為 Overtime Elite 效力，上季效力於澳洲聯賽的伯斯野貓隊。

年僅19歲的Alexandre Sarr身高216公分、體重98公斤，主打中鋒，他的評價雖不及上季狀元「斑馬」Victor Wembanyama，但潛力和天賦是本屆NBA選秀會上最高的，選秀模板為克里夫蘭騎士的Evan Mobley。

▲亞特蘭大老鷹隊拿到樂透選秀抽籤第一名，可握有狀元籤，總管Landry Fields，以前也是林書豪隊友，可能選到法國好手Alexandre Sarr等人。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大老鷹隊拿到樂透選秀抽籤第一名，可握有狀元籤，總管Landry Fields，以前也是林書豪隊友，可能選到法國好手Alexandre Sarr等人。（圖／美聯社／達志影像）
Alexandre Sarr本屆選秀會潛力最高球員

美國媒體分析指出，Alexandre Sarr進攻還有很多進步的空間，不過防守卻是他最大的優勢。雖然很難馬上變成即戰力球星，也不具備立刻宰制NBA的水準，但仍是值得期待和養成的大物級新秀。

談到本次選秀會，Alexandre Sarr說，「去年NBA選秀我全程收看，也提醒自己要不斷進步。今年換我踏上這個舞台，若最後成為狀元，我也不會太意外。」

Alexandre Sarr上季在伯斯野貓出賽達27場，場均貢獻 9.4 分、4.3籃板和1.5次阻攻。

過去Alexandre Sarr曾在 G League Ignite 的表演賽中，有幾場出色表現，也獲得許多關注，包括前 NBA 巨星前鋒「甜瓜」Carmelo Anthony 和前NBA後衛 Damien Wilkins 都給予高度評價，相信Sarr有機會在NBA打出不錯的成績單。

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