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NBA選秀／狀元郎誰與爭鋒？法國雙星成大熱門　國際賭盤看端倪！

▲法國新星Zaccharie Risacher被視為是本屆選秀會的狀元大熱門。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國新星Zaccharie Risacher被視為是本屆選秀會的狀元大熱門。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2024 NBA 年度選秀會將於台灣時間今(27)日早上登場，握有首輪第一順位的老鷹會指定誰當狀元備受矚目，根據《球王體育賽事inplayZ》統整的國際盤口顯示，來自法國的Zaccharie Risacher成為狀元的賠率僅1.4，高居第一。

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NCAA康乃狄克大學的Donovan Clingan狀元賠率3.8排行第二，法國新星Alexandre Sarr，賠率6.5排名第3，其餘新秀Stephon Cast、Reed Sheppard和Rob Dillingham等人，狀元賠率都超過10倍，幾乎不可能在首輪第一順位就被選中。

▲亞特蘭大老鷹隊握有狀元籤，法國19歲長人Alexandre Sarr有望成為今年NBA選秀狀元。（圖／取自X）
▲亞特蘭大老鷹隊握有狀元籤，法國19歲長人Alexandre Sarr有望成為今年NBA選秀狀元。（圖／取自X）
法國雙星狀元機率高

根據美國媒體報導指出，來自法國的雙星Zaccharie Risacher和Alexandre Sarr成為狀元的機率最高年僅19歲的Alexandre Sarr身高216公分、體重98公斤，主打中鋒，他的評價雖不及上季狀元「斑馬」Victor Wembanyama，但潛力和天賦是本屆NBA選秀會上最高的，選秀模板為克里夫蘭騎士的Evan Mobley。

至於Zaccharie Risacher擁有208公分的身高，出生於西班牙，擁有法國國籍，他在法國聯賽表現出色，進步顯著，不管是外線投射、球技的全面性，加上身高都讓他的聲勢看漲。

NBA首輪前15順位如下：

1老鷹

2 巫師

3 火箭

4 馬刺

5 活塞

6黃蜂

7拓荒者

8馬刺

9灰熊

10爵士

11公牛

12雷霆

13國王

14拓荒者

15熱火

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