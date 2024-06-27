NBA選秀／狀元郎誰與爭鋒？法國雙星成大熱門 國際賭盤看端倪！
2024 NBA 年度選秀會將於台灣時間今(27)日早上登場，握有首輪第一順位的老鷹會指定誰當狀元備受矚目，根據《球王體育賽事inplayZ》統整的國際盤口顯示，來自法國的Zaccharie Risacher成為狀元的賠率僅1.4，高居第一。
記者廖聿偉/綜合報導
NCAA康乃狄克大學的Donovan Clingan狀元賠率3.8排行第二，法國新星Alexandre Sarr，賠率6.5排名第3，其餘新秀Stephon Cast、Reed Sheppard和Rob Dillingham等人，狀元賠率都超過10倍，幾乎不可能在首輪第一順位就被選中。
法國雙星狀元機率高
根據美國媒體報導指出，來自法國的雙星Zaccharie Risacher和Alexandre Sarr成為狀元的機率最高年僅19歲的Alexandre Sarr身高216公分、體重98公斤，主打中鋒，他的評價雖不及上季狀元「斑馬」Victor Wembanyama，但潛力和天賦是本屆NBA選秀會上最高的，選秀模板為克里夫蘭騎士的Evan Mobley。
至於Zaccharie Risacher擁有208公分的身高，出生於西班牙，擁有法國國籍，他在法國聯賽表現出色，進步顯著，不管是外線投射、球技的全面性，加上身高都讓他的聲勢看漲。
NBA首輪前15順位如下：
1老鷹
2 巫師
3 火箭
4 馬刺
5 活塞
6黃蜂
7拓荒者
8馬刺
9灰熊
10爵士
11公牛
12雷霆
13國王
14拓荒者
15熱火