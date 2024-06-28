「詹皇」之子Bronny James終於被湖人選中！NBA父子同隊史上首見
Bronny James跟老爸同隊！2024NBA選秀第二輪，今（28）日持續進行，洛杉磯湖人隊在第55順位，終於選擇「詹皇」LeBron James的兒子Bronny James，完成各界期待，LeBron James和Bronny James，將成為首對同時在NBA打球的父子組合創造歷史。Bronny首輪落榜，湖人隊挑了射手Dalton Knecht，Bronny James在高中、大學成績並不突出，他在南加大大一賽季繳出平均4.8分2.8籃板2.1助攻。但隨著湖人挑中「皇子」，現在湖人一定會跟LeBron James續約，預計LeBron James將收到一筆3年1.62億美元（約53億台幣）的大約，而他也可能打到42歲。
記者吳政紘/綜合報導
Bronny James完成夢想 湖人賺到行銷
Bronny James原本傳出一定要跟老爸「詹皇」LeBron James同隊，他也只參加湖人跟太陽隊的試訓，但因為Bronny James在選秀測試會的多個環節表現出色，讓各隊都有了新的評價。
不過Bronny James只有大一在南加大出賽25場，場均4.8分2.8籃板2.1助攻，大多是替補出賽，加上他在去年曾因心臟問題在場上發生狀況，不少人認為，Bronny James不具備資格參加選秀。
不過Bronny James先前在選秀試訓多個環節表現亮眼，特別是助跑跳高達40吋，是參與測試選手中排名第四，加上三分球測試投出25投19中成績，讓他獲得不錯的球探報告。
比起Bronny James，其實湖人隊更想要「詹皇」LeBron James續約，他在上一季打完後，一度傳出可能離隊，但現在湖人一定會跟他續約，預計LeBron James將收到一筆3年1.62億美元（約53億台幣）的大約，而他也可能打到42歲。