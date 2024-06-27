NBA選秀／湖人沒選「皇太子」！17順位選射手Knecht 總經理超興奮

我是廣告 請繼續往下閱讀
Dalton Knecht現年23歲，在場上主要司職得分後衛及小前鋒位置，他來自田納西大學，本賽季出賽36場比賽，場均上場30.6分鐘，貢獻21.7分、4.9籃板，投籃命中率為45.8%，三分命中率則有39.7%的水準。根據資料顯示，Knecht的身高約198公分，體重則約96公斤，臂展達206公分，模版則被看好能夠成為像Max Strus、Duncan Robinson這類型的射手，最終湖人隊則在首輪第17順位將他選進，未來將攜手LeBron James、Anthony Davis等人全力爭冠。
而根據球探報告，Dalton Knecht是一名無死角的射手，他的進攻手段多樣化，能在場上尋找任何得分機會。Knecht有著紮實的投籃技巧，可以在任何位置出手，手感火熱時能連續命中，同時無球跑動積極，擅長利用掩護接球投籃，命中率也相當穩定。
湖人GM意外17順位還有Knecht 稱他完全符合球隊需求
湖人總經理Rob Pelinka稍早接受採訪時則說到，他們很意外在17順位還能選到Dalton Knecht，「我們從來沒有想過，會有一名技術如此成熟，同時完全符合我們要求的球員(第17 順位) 出現在我們眼前。在我們球探評當中，他（Dalton Knecht）一直名列前十。」
而洛杉磯湖人官方日前也正式宣布，新任總教練確定將由前NBA射手JJ Redick接下。而在Redick的帶領之下，或許在場上同為射手角色的Knecht，新秀賽季就能獲得一定出賽機會。