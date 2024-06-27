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NBA選秀／湖人沒選「皇太子」！17順位選射手Knecht 總經理超興奮

▲NBA美國職籃2024年選秀會今（27）日台灣時間早上8：00正式登場，擁有首輪第17順位指名權的洛杉磯湖人，最終並沒有選擇「詹皇太子」Bronny James，而是選進來自田納西大學的射手Dalton Knecht。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃2024年選秀會今（27）日台灣時間早上8：00正式登場，擁有首輪第17順位指名權的洛杉磯湖人，最終並沒有選擇「詹皇太子」Bronny James，而是選進來自田納西大學的射手Dalton Knecht。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃2024年選秀會今（27）日台灣時間早上8：00正式登場，擁有狀元籤的亞特蘭大老鷹選擇來自法國的好手Zaccharie Risacher，至於榜眼籤巫師則同樣選進來自法國的新星Alexandre Sarr，擁有探花籤的火箭隊則選擇後衛Reed Sheppard。而洛杉磯湖人在本屆選秀會上，擁有首輪第17順位的指名權，他們會不會選進「詹皇太子」Bronny James也是外界關注焦點，答案稍早正式揭曉，湖人最終並沒有急於選進Bronny James，而是選擇來自田納西大學的射手Dalton Knecht。能夠在這順位選到原先是樂透區熱門的Knecht，也讓湖人總經理Rob Pelinka顯得相當興奮，並直呼「他完全符合球隊的要求。」

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Knecht來自田納西大學　三分命中率本季達39.7%

Dalton Knecht現年23歲，在場上主要司職得分後衛及小前鋒位置，他來自田納西大學，本賽季出賽36場比賽，場均上場30.6分鐘，貢獻21.7分、4.9籃板，投籃命中率為45.8%，三分命中率則有39.7%的水準。根據資料顯示，Knecht的身高約198公分，體重則約96公斤，臂展達206公分，模版則被看好能夠成為像Max Strus、Duncan Robinson這類型的射手，最終湖人隊則在首輪第17順位將他選進，未來將攜手LeBron James、Anthony Davis等人全力爭冠。

而根據球探報告，Dalton Knecht是一名無死角的射手，他的進攻手段多樣化，能在場上尋找任何得分機會。Knecht有著紮實的投籃技巧，可以在任何位置出手，手感火熱時能連續命中，同時無球跑動積極，擅長利用掩護接球投籃，命中率也相當穩定。

湖人GM意外17順位還有Knecht　稱他完全符合球隊需求

湖人總經理Rob Pelinka稍早接受採訪時則說到，他們很意外在17順位還能選到Dalton Knecht，「我們從來沒有想過，會有一名技術如此成熟，同時完全符合我們要求的球員(第17 順位) 出現在我們眼前。在我們球探評當中，他（Dalton Knecht）一直名列前十。」

而洛杉磯湖人官方日前也正式宣布，新任總教練確定將由前NBA射手JJ Redick接下。而在Redick的帶領之下，或許在場上同為射手角色的Knecht，新秀賽季就能獲得一定出賽機會


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