NBA選秀／前六順位有3名法國球員！ Sarr因拒老鷹測試錯失狀元？

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華盛頓巫師在本屆NBA選秀會上，成功以首輪第二順位選進來自法國的好手Alexandre Sarr。巫師隊現在正屬於重建期，去年的戰績也相當不理想，所以預期Sarr來到巫師後，將會有很多發揮的機會。而如果他去老鷹，獲得的球權肯定不如在巫師隊多，或許這也是他拒絕老鷹隊測試的關鍵原因。
而根據球探報告來看，Alexandre Sarr堪稱運動能力相當出色的終結者，他擁有出色的敏捷性和彈跳能力，移動起來並不像傳統中鋒。他總是能夠找到切入籃下的機會，當他下滑至低位時，也能有效卡住防守者，然後耐心地用肩部或投籃假動作，來為上籃和拋投創造空間與時機。
但Sarr仍然有許多缺點來到NBA賽場後，還需要去進步的地方，Sarr的身材較為瘦弱，後續還需要增加力量，在內線防守時容易被對方利用身體硬吃，難以防守傳統苦工型的內線。同時他在進攻端的決策做得還不夠好，控球能力也不算好，在面對對手撲防時容易走步，需要在腳步上交代更為清楚一些。
Sarre過去拒絕老鷹試訓 稱巫師未來會是偉大球隊
而值得一提的是，Alexandre Sarr先前拒絕擁有狀元籤的老鷹隊試訓，不過他也表示他願意為任何球隊效力。在談到巫師隊的時候，Sarr如此說道： 「巫師是一支了不起的球隊，他們很年輕，我認為他們正朝著一個偉大的方向前進。」此外，在接受採訪的時候，Sarr曾表示如果他和Victor Wembanyama一對一單挑的話，他能夠與Wembanyama打成平手。
Alexandre Sarr上季在伯斯野貓出賽27場，場均能夠貢獻 9.4 分、4.3籃板和1.5次阻攻，過去Sarr曾在G League Ignite的表演賽上有幾場出色表現，也獲得許多關注，包括前NBA球星前鋒「甜瓜」Carmelo Anthony 和，前NBA後衛Damien Wilkins都給予他高度評價，看好Sarr有機會在NBA繳出不錯的成績單。