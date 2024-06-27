「詹皇」之子Bronny首輪落榜！湖人隊挑射手 明第二輪還有機會
2024NBA選秀今（27）日上午登場，外界除了相當關注誰是本屆選秀狀元外，「詹皇」LeBron James之子Bronny James獎落誰家同時也是選秀會焦點之一，結果他沒有在第17輪被洛杉磯湖人隊選中湖人隊挑了射手Dalton Knecht，Bronny James卻在首輪落榜，不過NBA選秀明天還有第二輪，湖人隊還有第25輪的選秀權，Bronny James還有機會被挑中，跟老爸同隊。Bronny James在高中、大學成績並不突出，他在南加大大一賽季繳出平均4.8分2.8籃板2.1助攻，因此一開始被認為他可能難以撼動NBA球界。不過根據老爸的推薦，加上Bronny James證明心臟問題不會對他造成場上影響，也參與選秀會。
記者吳政紘/綜合報導
Bronny James不想靠爸 決定投入選秀
原本外界傳出，Bronny James一定要跟老爸「詹皇」LeBron James同隊，他也只參加湖人跟太陽隊的試訓，但因為Bronny James在選秀測試會的多個環節表現出色，讓各隊都有了新的評價。
Bronny James先前在選秀試訓多個環節表現亮眼，特別是助跑跳高達40吋，是目前參與測試選手中排名第四，加上三分球測試投出25投19中成績，讓他獲得不錯的球探報告。
Bronny在南加大大一賽季繳出平均4.8分2.8籃板2.1助攻，在之前受訪時表示他不在乎自己在第幾順位被選中，「我只希望我的名字能夠被唸到」，而記者也提問聯盟從以前到現在，誰是他最喜愛的球員？Bronny笑著回答:「LeBron James」，也是他老爸。
LeBron James愛子心切，曾不只一次提到自己兒子比聯盟中的一些球員還要強悍，但因為未來要進入職業球界，就是靠實力說話，Bronny James的表現肯定也會被外界用放大鏡來檢視。