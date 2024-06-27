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NBA選秀／Giddey離隊無妨！雷霆選進模板Topic　但新秀賽季恐報銷

▲2024年NBA選秀會今(27)日台灣時間早上8：00正式登場，擁有第12順位指名權的雷霆隊，選擇塞爾維亞的Nikola Topic，但他日前不幸遭遇左膝前十字韌帶撕裂傷勢，很有可能新秀賽季將報銷。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年NBA選秀會今(27)日台灣時間早上8：00正式登場，擁有第12順位指名權的雷霆隊，選擇塞爾維亞的Nikola Topic，但他日前不幸遭遇左膝前十字韌帶撕裂傷勢，很有可能新秀賽季將報銷。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024年NBA選秀會今(27)日台灣時間早上8：00正式登場，其中備受矚目的狀元人選，老鷹隊選擇來自法國的潛力新星Zaccharie Risacher；至於擁有榜眼籤的華盛頓巫師，同樣選進來自法國的Alexandre Sarr，他過去曾拒絕老鷹隊測試，或許也是未能成為狀元關鍵原因。而擁有第12順位指名權的雷霆隊，最終則帶走來自塞爾維亞的Nikola Topic，雖然他因為傷勢關係直到第12順位才獲選，但他也被看好在未來有機會補上Josh Giddey離隊的空缺，幫助雷霆持續力拼佳績。

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Topic來自塞爾維亞　先前遭遇前十字韌帶撕裂

原先Nikola Topic在本屆NBA選秀會上的預測順位相當靠前，也被看好能在前十順位被選進，但他日前卻不幸遭遇左膝前十字韌帶撕裂傷勢，很有可能新秀賽季將報銷，這也讓他最終直到第12順位才獲選。Topic現年年僅18歲，來自塞爾維亞，身高198公分，體重則是91公斤，在場上主要打控球後衛位置，本賽季他在亞得里亞海聯賽場均貢獻14.5分、3.2籃板、5.5助攻，投籃命中率為49.8%，三分命中率則為30.6%。

Nikola Topic 1月從 Mega MIS轉到貝爾格萊德紅星後不久，就遭遇左膝受傷，缺席了4個月的亞得里亞海聯賽。他於4月底復出，打了3場比賽，然後在亞得里亞海聯賽季後賽決賽第一場比賽中，他的左膝膝蓋再次受傷，最終傷勢確定為左膝前十字韌帶撕裂，也大大影響至外界對Topic的選秀評價。

經紀人過去受訪　稱傷勢不至於有巨大影響

他的經紀人Misko Raznatovic過去受訪時說到：「這次受傷不會對 Nikola Topic的選秀順位產生重大影響，因為他還年輕，而且美國醫生審查了他的MRI(核磁共振檢查)，給出了初步回應。」最終Topic則是第12順位獲得雷霆青睞，雷霆也期望他能補上Josh Giddey離隊的空缺。


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