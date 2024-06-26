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高雄海味in台北！「高雄海味」品牌攜業者拓商機

▲高雄海味業者組團至台北食品展參展。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲高雄海味業者組團至台北食品展參展。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／高雄報導

「高雄海味！讚！」2024台北國際食品展即日起至6/29在台北南港展覽館舉辦，高市府海洋局睽違多年北上參展，今(26)日於專區舉辦「海味鮮境．雙倍饗宴」開幕儀式。現場由海洋局主任秘書洪耀庭與高雄海味業者共同為「高雄海味in台北」揭開序幕。

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海洋局專區打造成「海味餐酒館風格」，邀請台北W飯店許政堂及薩瑪法國小館廖冠宇兩位主廚，以精選高雄海味食材烹煮台北食品展限定「(荔枝酒香)青蘋果烏魚子串」、「鱸魚客家粄條湯」、「三杯龍膽石斑」及「東南亞生醃蝦」等料理，道道媲美五星級餐廳料理，香味四溢、精緻可口，現場吸引來自國內外的專業買主及通路商聚集品嚐，個個驚呼讚不絕口。

▲海洋局專區開幕與會嘉賓合影。左起海洋局主任秘書洪耀庭、台北W飯店許政堂、薩瑪法國小館廖冠宇及國華集團董事長周怡華。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲海洋局專區開幕與會嘉賓合影。左起海洋局主任秘書洪耀庭、台北W飯店許政堂、薩瑪法國小館廖冠宇及國華集團董事長周怡華。（圖／記者陳美嘉翻攝）
高市府海洋局局長黃登福表示，台北食品展是全台專業食品展的年度盛事，每年吸引眾多國內外餐飲業者、專業買家及通路商觀展，該展帶來的國內及國際洽談商機無可限量，也是眾多商家必爭之地。

「高雄海味」是海洋局勠力推行的高雄水產品形象品牌，為了推廣高雄在地水產品，海洋局歷年來不遺餘力，除了參加國內國際食品展增加多元通路外，海外市場商機也是海洋局積極開拓的重要主力之一。

▲海洋局專區邀請主廚，以精選高雄海味食材烹煮台北食品展限定料理。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲海洋局專區邀請主廚，以精選高雄海味食材烹煮台北食品展限定料理。（圖／記者陳美嘉翻攝）
加拿大國華超市董事長周怡華受邀出席海洋局開幕儀式，並表示去(112)年與海洋局合作舉辦「加拿大高雄食品週」活動，成功打開加拿大當地市場，10天展售會創造700萬元商機。也因高雄海味商品在加拿大當地獲得熱烈迴響且商品熱銷，目前持續保持合作，未來也希望高雄海味能觸及更多外國消費者，增加開發潛在通路之可能性。

高市府海洋局指出，專區於展出期間邀請北高5位知名主廚，選用高雄海味業者的主打商品，研發出10道每日限定料理，料理時間為每日中午12點至下午1點半，主打每日品嚐不同高雄海味料理所帶來的「鱻」香味。此外，為歡迎國內外買主蒞臨專區洽談，凡於展覽期間持名片洽談，即可獲每日限量30份精選高雄海味伴手禮盒。想暸解專區其他活動資訊請至「高雄海味地圖-高雄市政府海洋局」臉書粉絲專頁查詢。

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