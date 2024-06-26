高雄海味in台北！「高雄海味」品牌攜業者拓商機

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高市府海洋局局長黃登福表示，台北食品展是全台專業食品展的年度盛事，每年吸引眾多國內外餐飲業者、專業買家及通路商觀展，該展帶來的國內及國際洽談商機無可限量，也是眾多商家必爭之地。
「高雄海味」是海洋局勠力推行的高雄水產品形象品牌，為了推廣高雄在地水產品，海洋局歷年來不遺餘力，除了參加國內國際食品展增加多元通路外，海外市場商機也是海洋局積極開拓的重要主力之一。
加拿大國華超市董事長周怡華受邀出席海洋局開幕儀式，並表示去(112)年與海洋局合作舉辦「加拿大高雄食品週」活動，成功打開加拿大當地市場，10天展售會創造700萬元商機。也因高雄海味商品在加拿大當地獲得熱烈迴響且商品熱銷，目前持續保持合作，未來也希望高雄海味能觸及更多外國消費者，增加開發潛在通路之可能性。
高市府海洋局指出，專區於展出期間邀請北高5位知名主廚，選用高雄海味業者的主打商品，研發出10道每日限定料理，料理時間為每日中午12點至下午1點半，主打每日品嚐不同高雄海味料理所帶來的「鱻」香味。此外，為歡迎國內外買主蒞臨專區洽談，凡於展覽期間持名片洽談，即可獲每日限量30份精選高雄海味伴手禮盒。想暸解專區其他活動資訊請至「高雄海味地圖-高雄市政府海洋局」臉書粉絲專頁查詢。