大谷翔平「超神核彈頭」！本季25轟出爐 連10場打點道奇第一人
大谷翔平超級扯！洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（27）日再度迎戰芝加哥白襪，「最強核彈頭」大谷翔平又打一棒，結果在首局首打席開轟，連續2天開轟，連續10場有打點，本季25轟出爐，6月11發全壘打，他也創下道奇隊史自1883年來，第一位達成此紀錄的打者，道奇隊目前以1:0領先。大谷在近10戰8轟，還有自17日擔任一棒打者後，手感發燙，連續10場都有打點，讓他創下前所未見的隊史紀錄。大谷此役遇到白襪隊先發投手Erick Fedde，大谷纏鬥6球後，終於相中外角高球，146公里的卡特球，大谷一棒轟出中右外野全壘打，讓自己再度創造歷史。此外，大谷本季79場出賽就達成100安，這也是他生涯最快百安的場次。
記者吳政紘/綜合報導
大谷打擊超猛 連2天開轟
大谷在6月累積11發全壘打，目前他的打擊率高達3成23，25轟，攻擊指數OPS高達1.045，這讓他又有機會回到爭奪國聯MVP的行列。
大谷此役遇到白襪隊先發投手Erick Fedde，大谷纏鬥6球後，終於相中外角高球，146公里的卡特球，大谷一棒轟出中右外野全壘打，讓自己再度創造歷史。
這發全壘打飛行距離133公尺，擊球速度高達183公里，仰角為26度，而全場球迷也有噓聲跟歡呼聲並起，這也讓人見識到「6月狂谷」的威力。
道奇隊自1883年來，從未有球員連續10場有打點，大谷昨日只是追平1955年Roy Campanella所創下的連續9場打點紀錄，但今天大谷直接創造紀錄，連續10場有打點，成為隊史第一人。
大谷翔平在今天也達成本季百安的成績，只用了79場，他有機會達成自2010年鈴木一朗後，再度單季200安的日本球員。