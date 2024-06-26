大谷翔平「超級核彈頭」！單季24轟出爐 差點忘記踩壘包搞烏龍
（08:40更新）大谷翔平又開轟了！洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（26）日在面對芝加哥白襪隊比賽中，擔任首局一棒開路先鋒，他在首局首打席就開轟，單季24轟出爐，這也是大谷本季第7發「首局彈」，此外，他打一棒已經累積5轟，自17日擔任一棒以來，他幾乎場場有安打、打點，連續9場打點，再創日本球員新高，道奇隊目前以1:3落後。大谷翔平因為隊友Mookie Betts受傷，擔任一棒十分稱職，也讓道奇隊打線更安穩。根據美國媒體報導，大谷連續9場打點，已經是追平道奇隊史紀錄（Roy Campanella,1955年），大谷有機會在道奇隊創造更多新紀錄。而大谷也在繞壘時，差點沒踩到一壘壘包，還好隊友提醒，他才回去補踩，避免這分不算。
記者吳政紘/綜合報導
大谷昨日熄火 今天就開轟
大谷昨日單場3打數未敲安，還被三振兩次，但他今天首打席就開轟，砲打白襪隊先發投手Chris Flexen，不過下半局白襪隊馬上由Tommy Pham獲保送，Andrew Benintendi開轟打下2分逆轉。
大谷開轟後，自己還半信半疑，一度回到一壘「補踩」壘包，而他這球擊球初速為151公里，還有376英尺。大谷也睽違69年之久，追平1955年道奇傳奇球星Roy Campanella,所創下的連續9場打點紀錄。
大谷昨日9局上敲出高飛犧牲打，幫助球隊以3:0贏球，大谷連續8場都有打點出現，已經是日籍球員紀錄，這場他首打席就開轟，連續9場打點已達成。
大谷面對Chris Flexen，跟對手纏鬥5球，相中117公里曲球，一棒轟出右外野全壘打，大谷目前打擊率來到3成20，24轟，攻擊指數OPS1.034。