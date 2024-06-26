大谷翔平太會轟！連續9場打點 追平道奇隊史睽違69年球團神紀錄
洛杉磯道奇隊大谷翔平今（26）日在對戰芝加哥白襪隊賽事，擔任首棒打者，第一個打席面對白襪先發投手Chris Flexen就敲出本季第24發全壘打，大谷馬上達成生涯連續9場打點的紀錄，此外，大谷也在6月單月10轟，全壘打一口氣拉開差距，大谷有機會連續2年都拿到全壘打王寶座，而且還是在美聯、國聯都奪下此紀錄的打者。道奇隊終場靠著大谷單場雙安，2打點打爆發，以4:3贏球。根據美國媒體報導，大谷連續9場打點，已經是追平道奇隊史紀錄，也是自1955年的Roy Campanella以來第一人，同時追平道奇隊史紀錄，過去除了Roy Campanella外，還有1944年的Augie Galan，1924年的Eddie Brown，1913年的Bobby Fischer，大谷是史上第五人。
記者吳政紘/綜合報導
大谷9戰7轟 讓對手都嚇到
大谷翔平今天首打席，看了Chris Flexen4球後，就在2好2壞的情況下鎖定第5球，也是117公里的曲球，以「僅」93.8英哩的擊球初速，掃出右外野方向376英呎的陽春砲，助隊先馳得點。
這發全壘打也是大谷生涯「最慢」的全壘打，因為大谷的擊球初速動輒160公里以上，並且通常他對應速球能力很好，但大谷這發全壘打，雖然超「慢」，但可以看得出，大谷的身手以及選球狀態極佳。
大谷首打席開轟後，第二打席獲得保送，加上4局上敲出右外野安打，單場2打點，6局被三振出局，9局也是三振，但是道奇終場以4:3贏球。
道奇隊史連9場打點球員：
大谷翔平 (2024)
Roy Campanella (1955)
Augie Galan (1944)
Eddie Brown (1924)
Bob Fisher (1913)