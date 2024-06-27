大谷翔平連2天首局全壘打！本季25轟出爐　連10場打點破道奇紀錄

大谷翔平開轟創造歷史！生涯最快100安達成　可望挑戰一朗紀錄

▲洛杉磯道奇大谷翔平打一棒更猛，目前79場出賽就完成100安，助道奇以4:0獲勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇大谷翔平打一棒更猛，目前79場出賽就完成100安，助道奇以4:0獲勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯道奇大谷翔平今天再度發威！在首局首打席開轟，帶領道奇以4:0完封芝加哥白襪，大谷也轟出本季百安，加上連續10場打點的隊史紀錄，道奇隊也發文為他慶祝，大谷翔平今年打擊率前來到3成22，25轟，並且也持續領先群雄，很有機會爭取單月MVP，以及年度MVP獎項。大谷這場首局就開轟，讓現場球迷嘖嘖稱奇，而他79場出賽就達成100安，是他生涯最快紀錄，大谷有機會成為自2010年鈴木一朗後，再度有日本球員單季200安的演出。

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大谷快慢都可打　攻擊火力很猛

大谷昨日也轟出首局首打席全壘打，但他是打一顆117公里的超慢曲球，大谷開轟也半信半疑，一度還漏踩壘包，是十分罕見的狀況。

而這場大谷一開賽就爆發，面對白襪先發投手Erick Fedde，大谷纏鬥6球後，終於相中外角高球，146公里的卡特球，大谷一棒轟出中右外野全壘打，讓自己再度創造歷史。

大谷在昨天連續9場有打點，追平傳奇球星1955年Roy Campanella所創下的連續9場打點紀錄，但大谷沒有自滿，今天他首打席就開轟，一口氣超前前輩紀錄，還創造道奇隊史新高。道奇Matt Kemp則是跨季（2011與12賽季）連續9場有打點。

大谷翔平首打席敲出全壘打後，第二打席獲保送上壘，第三打席則是敲出三壘界外飛球出局，第四打席又獲保送，而他未來將挑戰200安紀錄，將是繼鈴木一朗、青木宣親後，日本球員第三位。

大谷翔平曾在2022年繳出生涯單季新高的160安，按照現在的節奏，目前已經累積100安，締造生涯首度單季200安壯舉指日可待。

大谷歷年安打數以及達成百安時間：

▽2018年　93安打

▽2019年　110安打、８月２４日（天使第132場、第92場出賽） 　

▽2020年　29安打 　

▽2021年　138安打、８月３日（天使第107場、第101場出賽） 　

▽2022年　160安打、８月７日（天使第109場、第106場出賽） 　

▽2023年　151安打、７月７日（天使第90場、第88場出賽） 　

▽2024年　100安打、６月２６日（道奇第82場、第79場出賽）

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