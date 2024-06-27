大谷翔平開轟創造歷史！生涯最快100安達成　可望挑戰一朗紀錄

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大谷昨日也轟出首局首打席全壘打，但他是打一顆117公里的超慢曲球，大谷開轟也半信半疑，一度還漏踩壘包，是十分罕見的狀況。
而這場大谷一開賽就爆發，面對白襪先發投手Erick Fedde，大谷纏鬥6球後，終於相中外角高球，146公里的卡特球，大谷一棒轟出中右外野全壘打，讓自己再度創造歷史。
大谷在昨天連續9場有打點，追平傳奇球星1955年Roy Campanella所創下的連續9場打點紀錄，但大谷沒有自滿，今天他首打席就開轟，一口氣超前前輩紀錄，還創造道奇隊史新高。道奇Matt Kemp則是跨季（2011與12賽季）連續9場有打點。
大谷翔平首打席敲出全壘打後，第二打席獲保送上壘，第三打席則是敲出三壘界外飛球出局，第四打席又獲保送，而他未來將挑戰200安紀錄，將是繼鈴木一朗、青木宣親後，日本球員第三位。
大谷翔平曾在2022年繳出生涯單季新高的160安，按照現在的節奏，目前已經累積100安，締造生涯首度單季200安壯舉指日可待。
大谷歷年安打數以及達成百安時間：
▽2018年 93安打
▽2019年 110安打、８月２４日（天使第132場、第92場出賽）
▽2020年 29安打
▽2021年 138安打、８月３日（天使第107場、第101場出賽）
▽2022年 160安打、８月７日（天使第109場、第106場出賽）
▽2023年 151安打、７月７日（天使第90場、第88場出賽）
▽2024年 100安打、６月２６日（道奇第82場、第79場出賽）