北台灣上半年推案量7637.8億！歷史巨量　專家：建商給你房快點買

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桃園市則推出2054.5億元量能，行政區由桃園區擔當推案王，一舉突破400億元案量，居次的中壢區與龜山區也不意外，總量皆超過300億元，有興富發、富宇在中路重劃區、捷運A7站地帶等熱區推出大案，還有青埔、迴龍傳出爆炸銷售買氣，供給與需求共襄盛舉，價量上均令市場咋舌。
台北銳減47.2%有苦衷 新竹建商惜推不著急
相對之下，同為房市熱區的台北市逆走兩樣情，比去年同期大減47.2%，案量為1706.8億元，陳炳辰說明，主因在於去年的「京華廣場」、「DIAMOND TOWERS台北之星」兩案重磅登場就約2000億元，形勢比人強，其他年度無法匹敵在所難免。今年上半年較主力地帶在中山區，有400多億元的推案量，再則為北投區的200多億元，北投區的北士科重劃區由新潤、遠雄相繼推出百億元大案，維持區域能見度。
新竹地區比同期下修4.6%，推案量為706.4億元，可以持平論，去年上半年竹東鎮的百億大案加持，竹北市與新竹市東區又都有突破200億元案量，充實一定量體。今年仍不走強勢，逾200億元大關只有新竹市東區，陳炳辰分析，一方面出自市區開發飽和，改往外圍興案，規模上自然較弱，另一方面是建商惜推新案，等待更多利多發酵，且去化舊案就能獲利，遂演結果。
成長幅度戲劇化的基隆市，因推案量少，比較基期低，今年上半年暖暖區的指標案推出，總量達到80多億元，一案定江山，直接拉抬全市量體。同樣為二線房市區的宜蘭地區，兩年上半年相較，今年減幅34.8%，跌破百億元，其本為內需市場，加上當前其他房市主戰區火力全開搶食大餅，宜蘭建商以固守在地買盤為主，推案明顯謹慎。
陳炳辰指出，下半年不少指標案排定上場，臉書粉絲團紛見訊息，台北市二線地帶文山區、南港區、萬華區展現蛋白轉蛋黃氣勢，而熱區如新北市中和區、三重區，與桃園市的中壢區則持續加溫，新竹地區亦有甲山林系列大案助漲聲勢，如果整體環境無風無雨，下半年推案量與上半年一樣豐富，肯定讓全年量體來到新高度，見證歷史時刻。