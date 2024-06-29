運動維納斯／從洋裝到比基尼　護理師Shelly變身魔鬼身材舉重選手

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大學所學是護理專業，畢業後曾在醫院擔任護理師，後來感覺這不是自己想要的生活，於是脫下護士袍、換上運動服，開始擔任健身教練，她覺得不論是護理師或是健身教練，都是助人遠離傷痛的工作，只是現在是更積極站在最前線，宣導預防勝於治療的觀念，協助大家強身健體，並且減少醫療支出。
開始重訓後，身材慢慢的朝自己喜歡的歐美風格邁近，曲線也越來越明顯，服裝選擇的款式變多，從以前常穿比較寬鬆的衣服，到現在酷愛能展現身材的緊身打扮，以前肚子肉肉的，游泳時連身泳裝是唯一選擇，現在能駕馭各種不同類型的泳衣，買了很多漂亮性感的比基尼，最愛去海邊玩的時候，或是去各地自由潛水時能留下漂亮身影。
在健身的過程中，看到哥哥在練習舉重，當時教練曾問她要不要一起學，因為看起蠻難的，不太有把握能做到，所以一開始沒有嘗試，後來覺得這運動實在很酷，尤其是練舉重的女生越看越帥，於是下定決心要把舉重練好，沒想到才練了一年，就在全國性的比賽拿到金牌，還破了大會紀錄。
Shelly覺得舉重其實不好練，不但要有足夠的力量，還有很多細節要注意，是技巧性極高的運動，訓練門檻比一般健身高很多，她在練習過程中吃了不少苦，但是她相信經過一次又一次的嘗試，不論成功或失敗，都是累積向上適應的能力，讓自己更有信心去面對生活中各種大大小小的挑戰。
她覺得當了教練之後，發現健身宇宙的多元，也接觸到不同訓練的方式，對身體也有更深入的認識，訓練的方法也會因個體差異而有所不同。從去年開始轉換不同的專項跑道，投入比基尼健美賽，開始一個新的挑戰，以更自律的態度面對生活，也把自己的身材打造成肩寬、腰細、臀翹的健美體態，不論外界的審美觀如何，她覺得運動的本質還是成就健康的身體，希望大家放下手機，趕快跟她一起動起來。