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運動維納斯／從洋裝到比基尼　護理師Shelly變身魔鬼身材舉重選手

▲本集運動維納斯Shelly曾是白衣天使，現在則擁有健美比基尼選手、舉重選手與健身教練多重身分。（特約攝影 /郭運復攝）
▲本集運動維納斯Shelly曾是白衣天使，現在則擁有健美比基尼選手、舉重選手與健身教練多重身分。（特約攝影 /郭運復攝）

特約記者郭運復/綜合報導

Shelly自稱是一位好動的女孩，小時候玩水曾經溺水，被媽媽救起後就開始學游泳，從國小二年級游到現在，她覺得可能是長時間游泳的關係，運動神經元比較發達，學習各種運動都蠻快就能上手，加上爸爸很重視運動，所以從小養成運動習慣，到現在仍不斷嘗試各種新的運動。

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現在她是健美比基尼選手、舉重選手與健身教練多重身分，她說：「大學時代開始接觸重訓，那時候雖然外表看起來瘦瘦的，但肌肉很少，體脂肪也較高，沒有什麼線條，就是大家所說的泡芙人。」後來因為看到朋友們在健身，很欣賞他們練出的歐美身材，前凸後翹、曲線非常漂亮，希望自己也能擁有這樣的體態，於是走上健身這條路。

▲練出前凸後翹的歐美身材，Shelly喜歡穿著漂亮的比基尼海邊展現身材。（特約攝影 /郭運復攝）
▲練出前凸後翹的歐美身材，Shelly喜歡穿著漂亮的比基尼海邊展現身材。（特約攝影 /郭運復攝）
▲從小練游泳開啟運動大門，Shelly特別喜歡去海邊。（特約攝影 /郭運復攝）
▲從小練游泳開啟運動大門，Shelly特別喜歡去海邊。（特約攝影 /郭運復攝）
▲在海邊展現倒三角的身材。（特約攝影 /郭運復攝）
▲在海邊展現倒三角的身材。（特約攝影 /郭運復攝）
大學所學是護理專業，畢業後曾在醫院擔任護理師，後來感覺這不是自己想要的生活，於是脫下護士袍、換上運動服，開始擔任健身教練，她覺得不論是護理師或是健身教練，都是助人遠離傷痛的工作，只是現在是更積極站在最前線，宣導預防勝於治療的觀念，協助大家強身健體，並且減少醫療支出。

▲練習舉重不容易，Shelly挑戰自我。（特約攝影 /郭運復攝）
▲練習舉重不容易，Shelly挑戰自我。（特約攝影 /郭運復攝）
開始重訓後，身材慢慢的朝自己喜歡的歐美風格邁近，曲線也越來越明顯，服裝選擇的款式變多，從以前常穿比較寬鬆的衣服，到現在酷愛能展現身材的緊身打扮，以前肚子肉肉的，游泳時連身泳裝是唯一選擇，現在能駕馭各種不同類型的泳衣，買了很多漂亮性感的比基尼，最愛去海邊玩的時候，或是去各地自由潛水時能留下漂亮身影。

▲練習舉重一年，Shelly就在全國賽中獲勝得獎。（特約攝影 /郭運復攝）
▲練習舉重一年，Shelly就在全國賽中獲勝得獎。（特約攝影 /郭運復攝）
在健身的過程中，看到哥哥在練習舉重，當時教練曾問她要不要一起學，因為看起蠻難的，不太有把握能做到，所以一開始沒有嘗試，後來覺得這運動實在很酷，尤其是練舉重的女生越看越帥，於是下定決心要把舉重練好，沒想到才練了一年，就在全國性的比賽拿到金牌，還破了大會紀錄。

▲Shelly從去年起也參賽健美比基尼賽，在比賽場上各個角度展現苦練的健美身材。（圖/Shelly提供）
▲Shelly從去年起也參賽健美比基尼賽，在比賽場上各個角度展現苦練的健美身材。（圖/Shelly提供）
Shelly覺得舉重其實不好練，不但要有足夠的力量，還有很多細節要注意，是技巧性極高的運動，訓練門檻比一般健身高很多，她在練習過程中吃了不少苦，但是她相信經過一次又一次的嘗試，不論成功或失敗，都是累積向上適應的能力，讓自己更有信心去面對生活中各種大大小小的挑戰。

▲Shelly在鏡子前審視身材。（特約攝影 /郭運復攝）
▲Shelly在鏡子前審視身材。（特約攝影 /郭運復攝）
▲ Shelly每天保持練習，現在也是健身教練。（特約攝影 /郭運復攝）
▲ Shelly每天保持練習，現在也是健身教練。（特約攝影 /郭運復攝）
她覺得當了教練之後，發現健身宇宙的多元，也接觸到不同訓練的方式，對身體也有更深入的認識，訓練的方法也會因個體差異而有所不同。從去年開始轉換不同的專項跑道，投入比基尼健美賽，開始一個新的挑戰，以更自律的態度面對生活，也把自己的身材打造成肩寬、腰細、臀翹的健美體態，不論外界的審美觀如何，她覺得運動的本質還是成就健康的身體，希望大家放下手機，趕快跟她一起動起來。

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