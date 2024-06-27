馬刺早準備好選Castle！球團選秀畫面曝 大學長Duncan竟驚喜現身
NBA美國職籃2024年選秀會今（27）日台灣時間早上8：00正式登場，聖安東尼奧馬刺本屆選秀會在首輪握有第4順位、第8順位指名權，而馬刺在第4順位先將來自康乃狄克大學的Stephon Castle選進，隨後第8順位則指名肯塔基大學的Robert Dillingham，但隨後透過交易叫他送往灰狼。而根據報導，馬刺事實上觀察Stephon Castle已久，對他相當重視，這次選秀會球團也嚴正以待，就連大學長「石佛」Tim Duncan也現身，而未來Castle將與「斑馬」Victor Wembanyama等人聯手，持續幫助球隊爭奪佳績。
記者陳品翔/綜合報導
馬刺早已觀察Castle許久 多次派球探看他比賽
Stephon Castle在康乃狄克大學的教練Dan Hurley稍早受訪時表示，「馬刺這個賽季有安排專門的球探，來觀看我們的比賽，同時他們也是唯一同時派出高層和球探進行多天、多場訓練和比賽考察的球隊，他們比聯盟任何一支球隊都了解Stephon Castle。」
「Castle是我們第一個麥當勞全明星，看看馬刺他們對於勝利、投入的重視，我相信他與球隊搭配起來將會是天作之合，我相信他也是今年選秀會馬刺的完美人選，這孩子的成長才正要開始起步。」Dan Hurley如此總結到。
主帥Popovich親自致電 恭喜Castle加入聖城
Stephon Castle在被馬刺選中後，隨即也比照慣例，接到了來自總教練Gregg Popovich的電話，Popovich也親自恭喜他加入到球隊。而Castle隨後也談到康乃狄克與馬刺的文化，「過去一年我替最出色的大學教練效力，現在進入NBA之後，則將要接受傳奇教練的指導，這肯定是一種榮幸。兩隊的球隊文化方面，我認為沒什麼差別，選前試訓的時候，我就能感受到那是一次強度非常高、相當考驗韌性的過程，現在我已經等不及加入他們了。」