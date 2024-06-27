房市／信義房屋志工團掌杓！為雲林長輩烹調美味營養餐
信義房屋長期鼓勵同仁走入社區進行志工服務，自2007年起持續至今，足跡遍佈全台大小鄉鎮的社區，近日，信義房屋召集內部最高榮譽「信義君子共榮會」與超級業務「菁英會」的同仁，組成信義志工團，前往雲林縣老人長期照護協會的小太陽老人學院，為院內長者烹調營養健康的料理，延續端午節慶的氛圍。
家庭消費中心／綜合報導
促成此次志工活動雲林青年葛韋成，同時也是信義房屋「社區一家計畫」2023年《築夢個人類》的首獎得主，因看見家中長輩進食的困難，進而與當地長照機構、營養師、社區夥伴合作，為當地長者開發一系列友善餐食。葛韋成表示，志工活動帶來的正面影響是雙向的，不僅讓長輩們有機會與外界互動，感受到社會的關心，也讓信義房屋的同仁從中獲得啟發，更加關注身邊長輩的飲食需求。
活動首先由專業營養師為全體志工講授高齡質地營養課程，進行質地飲食介紹與宣導，了解現今高齡者飲食議題上的趨勢，再由院內長者與志工們分組進行烹飪，共同製作健康粽與鬆餅，並在成果發表會上一同享用這些美味的質地營養料理。
深受長輩們活力與熱情感染的信義房屋菁英會會長游秋暖認為，今天的活動受益良多，不只是陪伴長輩們互動，看到他們開心的露出笑容、充滿活力。尤其對於長者飲食質地的認識，這些都能應用到自己周遭的親朋好友、長輩們身上。
信義房屋菁英會會長游秋暖表示，這次活動讓她深受感動，不僅陪伴長輩互動，看到他們開心的笑容，更學到許多關於高齡飲食的知識，這些都能應用在照顧身邊的親朋好友上。信義君子共榮會會長羅新宇則提到，這次活動與過去的勞力型志工不同，更需要愛心與陪伴。他表示，「把愛心傳遞出去，同時也溫暖自己。」透過這次活動，也喚起信義人的初衷，以更溫暖的心服務客戶。