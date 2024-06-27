新青安「限貸1次」無感？專家揭痛點 這1族群最慘！沒漏洞能鑽了
行政院今（27）於院會上拍板通過「新青安」貸款精進政策，除公布貸款人需簽訂切結書，同時限定貸款人僅能限貸一次，即起實施。新青安新管控措施對房市有何影響？專家指出，新措施讓新青安成了首購族「一生僅一次」的優惠房貸，對這族群影響最大。
記者徐銘穗/綜合報導
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，過去的青安貸款，只要本人、配偶及未成年子女名下沒有房產就能申辦，並無貸款次數的限制，因此有心人士恐鑽漏洞，將房產出售結清貸款，回歸無房產身分，再購屋時就能重新申辦青安優貸。
如今官方針對2023年8月新青安上路後的申貸戶，端出了「限貸一次」的新規，意味著每位首購族，一生只有一次申辦新青安的機會，往後即便先售屋再購屋，亦無法再次申辦。
因此具新青安申辦資格的民眾，若將人頭借給他人申貸，將就此喪失辦理新青安的資格，此舉將使人頭戶更審慎評估是否出借名義給他人貸款，對緩解人頭戶可發揮一定效果。
由於新的管制措施以非自住炒作的投機客為對象，因此原本就是基於自住為目的置產的首購族，並不會受新青安管控新規的影響；但新規實施後，已申辦過新青安的換屋族，再購屋時便不能辦理新青安優貸，必須另外尋找其他民間的貸款方案，可能因而須承受較差的貸款條件。