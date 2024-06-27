內湖寵物店老闆輕生！開店要鄰居同意？ 北市府：這3戶點頭才行
天無絕人之路，沒有過不去的坎！台北內湖一家準寵物店老闆，疑因砸500萬裝潢，卻遲未獲得2樓鄰居同意，長達半年都無法開店，昨（26）於店內輕生。悲劇曝光後，不少人好奇「開寵物美容店為什麼需要鄰居同意？」《NOWnews今日新聞》詢問台北市市政府，都發局證實，若想在住宅區開寵物美容、寄養店，得需左右及直上3戶鄰居同意才行。
記者徐銘穗/綜合報導
北市都發局都市規劃科指出，依照2019年公告的臺北市土地使用分區管制自治條例中「寵物相關行業分區管制歸組與相關放寬規定」，住宅區可以開設寵物美容服務業規定為，需臨路8公尺以上，店家規模500平方公尺以下，且限開在1樓及地下室1樓，但必須徵得「左、右兩側以及2樓住戶同意」。
官員表示，一般業者都會在開業前先徵得左右、直上3戶鄰居同意，不然無法取得營業執照，萬一違規開業被檢舉，依《都市計畫法》第79條規定，得面臨6萬以上30萬以下罰鍰，並可勒令其拆除、改建、停止使用或恢復原狀。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995