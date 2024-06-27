「左營高鐵科技之心」公辦都更案簽約啟動

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高雄市副市長林欽榮表示，隨著台積電進駐楠梓產業園區籌建先進製程晶圓製造廠，相關產業供應鏈廠商之辦公需求大幅增加，此案基地鄰近楠梓產業園區僅5分鐘車程，且具有三鐵交會交通優勢，故將公辦都市更新案納入「北城計畫」中，希望活化此區域並提供相關產業所需之優質A級辦公空間。
為建構完整半導體產業聚落，特別設計了設置「立體空橋」，讓後續進駐的商務及研發人員可直接步行至高鐵站區、搭乘捷運直接轉乘到台積電所在的楠梓產業園區(R17世運站)，使左營高鐵站成為六都高鐵站中唯一可直接透過捷運抵達產業園區的高鐵站。
依據國揚實業的投標計畫書，該集團所委聘李祖原建築師設計了3棟地上26層、地下4到6層建築，結合A級商辦大樓、會議空間、商業設施及智慧科技宅之複合式建築，總開發量體6萬多坪，總投資金額188億。
其中3.7萬坪為A級商辦提供台積電周邊廠商進駐、6300坪旅館就近服務高雄每年117場演唱會，鐵道局將分回1.2萬坪A級商辦及2,000平方公尺公車轉運站、389席汽車停車，市府分回6000坪A級商辦、176席車位、100坪里民活動中心及100坪公共托育機構，停車場用地則另提供175席公共停車位供市民使用。
國揚集團創辦人侯西峰說，A級商辦只租不售，至於住宅部分未來將出售，會依市場狀況決定進場銷售時機。