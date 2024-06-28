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星巴克今開喝15款「買一送一」！星冰樂半價　清心福全也買一送一

▲天氣熱爆！星巴克今開喝15款指定品項「買一送一」，芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂等5款星冰樂，最新柚子葡萄風味檸檬星沁爽都划算喝半價；清心福全也有限店「買一送一」爽喝3天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲天氣熱爆！星巴克今開喝15款指定品項「買一送一」，芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂等5款星冰樂，最新柚子葡萄風味檸檬星沁爽都划算喝半價；清心福全也有限店「買一送一」爽喝3天。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

天氣真的熱爆了！星巴克今（28）日開喝15款指定品項「買一送一」，包括芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂等5款星冰樂，最新柚子葡萄風味檸檬星沁爽通通划算喝半價；而清心福全限店也有「買一送一」連續3天，蘆洲人把握時間消暑喝起來。

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📌星巴克今15款「買一送一」連續9小時！星冰樂、星沁爽喝半價
星巴克本週五6月28日盛夏美好推薦，多達15款指定品項「買一送一」好友分享日，今11:00-20:00連續9小時至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待；一次祭出5款星冰樂、2款最新星沁爽通通划算喝半價，讓大家開心迎接週末。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；僅適用指定品項並依各門市現貨為準；優惠不併用。
指定品項好友分享活動品項：
芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、純濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、柚子葡萄風味椰奶星沁爽、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、醇濃抹茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、福吉茶那堤、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡。

▲高雄人開喝！清心福全母親節「優多綠茶買一送一」連4天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲清心福全蘆洲仁愛店開幕週年，今起「買一送一」連3天喝半價。（圖／記者蕭涵云攝）
📌清心福全開幕週年「買一送一」連3天！蘆洲人喝起來
蘆洲人又有清心福全優惠可以喝！清心福全歡慶蘆洲仁愛店開幕週年，再度祭出連續3天「買一送一」優惠活動，今6月28日起大杯優多綠茶、6月29日大杯鳳梨紅茶、6月30日大杯梅子綠茶，每日11:00-13:00、17:00-19:00，同款飲品「買一送一」，相當於杯杯半價喝3天。提醒大家，每人限購一組；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 蘆洲仁愛店 資訊
地址：新北市蘆洲區民族路470號
電話：02-8282-6699

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