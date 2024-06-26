星巴克15款「買一送一」星冰樂喝半價！CoCo鳳梨可樂達第二杯0元

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星巴克盛夏美好推薦，15款指定品項好友分享日「買一送一」，本週五6月28日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待；一次祭出5款星冰樂、2款星沁爽都能嗨喝半價，消暑正是時候。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；僅適用指定品項並依各門市現貨為準；優惠不併用。
指定品項好友分享活動品項：
芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、純濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、柚子葡萄風味椰奶星沁爽、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、醇濃抹茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、福吉茶那堤、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡。
星巴克即日起至6月28日每週三至五，使用外送foodomo也能爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！包括特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），相當於美式只要63元、那堤才75元、焦糖可可碎片星冰樂更是93元「百元有找」！
📌CoCo都可週三好友日！鳳梨可樂達「第二杯0元」
CoCo都可今年盛夏全新打造大人味無酒精特調手搖飲料，以歐美流行的鳳梨椰奶雞尾酒調法，選用肉質細緻、酸度低的在地鮮採金鑽鳳梨，經HPP冷高壓滅菌技術，完整保留新鮮營養、再加入濃郁椰奶攪打成沁涼冰沙，並添加爽脆椰果增加口感，推出濃厚南洋香甜風味的「HPP鮮鳳梨可樂達」。
今天6月26日CoCo週三好友日，祭出「鳳梨可樂達第二杯0元」優惠，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「鳳梨可樂達(L) 第二杯0元」優惠，相當於兩杯70元，換算每一杯只要35元划算爽喝。提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限6月26日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。