夏至10大手搖「買一送一」！星巴克也買一送一再衝「全品項85折」

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龜記茗品聯名人氣動畫電影《加菲貓：農場大冒險》，推出限量杯身和飲料提袋，單筆消費滿100元，就得到專屬「加菲貓提袋」一個。即日起至7月2日，Uber Eats外送柳丁翡翠、茶王奶茶、蘋果紅萱「買一送一」優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌萬波島嶼紅茶：外送Uber Eats「買一送一」
萬波島嶼紅茶即日起至7月2日，外送Uber Eats珍珠酸梅冰、愛玉酸梅冰、芒果冰沙都「買一送一」獨家優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌CoCo都可：夏至「芒果冰沙39元」！Uber Eats外送「買一送一」
CoCo都可6月21日夏至加碼「芒果冰沙(L)單杯特價39元」，酸甜水果感的沁涼冰沙划算一杯現省超過20元好消暑，夏至一日限定全門市或都可訂線上訂購都優惠，商場門市、部分門市無售該品項，請以各門市公告供應為準；即日起至7月2日，Uber Eats外送還有珍珠奶茶、仙草蜜「買一送一」。
📌COMEBUY：外送Uber Eats「買一送一」
外送爽喝COMEBUY半價優惠了！即日起至7月2日，Uber Eats點得到蘋果冰茶、招牌奶茶、百香搖果樂都「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌清心福全「買一送一」連3天！新莊人喝半價
清心福全開店週年慶，夏至輪到新莊人衝「買一送一」了！清心福全「新莊雙鳳店」歡慶開店週年祭出「買一送一」優惠，今天6月21日大杯鳳梨紅茶、6月22日大杯梅子綠茶、6月22日大杯冬瓜菁茶，連續3天、每日11:00-13:00、17:00-19:00，同款飲品「買一送一」，相當於杯杯半價。提醒大家，每人限購一組(大杯鳳梨紅茶2杯、大杯梅子綠茶2杯、大杯冬瓜菁茶2杯)；限「到店」消費，不適用於外送或外送平台；優惠不併用。
清心福全 新莊雙鳳店 資訊
地址：新北市新莊區雙鳳路24號
電話：02-2908-9977
📌Mr.Wish：Uber Eats限定2款清爽果茶「買一送一」
悶熱的夏天，Mr.Wish鮮果茶專家推出清爽果茶Uber Eats限定優惠，即日起至7月2日，Uber Eats外送大杯荔枝紅茶與鮮粒百香綠「買一送一」，超值優惠爽喝半價了，提醒大家，單筆訂單上限5組，相當於買5送5好歡樂。
📌TEA TOP：外送Uber Eats「買一送一」
TEA TOP 第一味19週年慶繼續喝優惠，即日起至6月25日，全台門市「日月潭紅茶」特價只要19元（原價35元），天天爽喝單杯就19元划算優惠；提醒大家，限店內購買，每人限購2杯。即日起至7月2日，外送Uber Eats大吉嶺奶茶、仙楂108茶王、招牌高山青都「買一送一」，6月超狂優惠喝起來。
📌青花瓷：Uber Eats外送「買一送一」
青花瓷即日起至7月2日，Uber Eats外送冬瓜蘇蘇、冬瓜椰椰都有「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌樂法：外送Uber Eats「買一送一」
樂法即日起至7月2日，外送Uber Eats林華泰鐵觀音、柳橙鮮綠、蘋果鮮綠都有「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌星巴克「買一送一」！再衝「全品項85折」
星巴克外送foodomo即日起至6月28日每週三至五，爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），爽喝那堤一杯75元、焦糖可可碎片星冰樂只要93元「百元有找」！
星巴克夏至開跑夏日樂園購物派對，今天一整天全品項享「85折優惠」，包括咖啡豆、糕點、包裝食品、咖啡/生活用品通通有（不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值、端午節冷藏禮盒）；而且單筆折扣後消費滿500元，還可獲得「特大杯好友分享優惠券」一張。提醒大家，優惠品項依各門市現貨為準；優惠券以小白單形式提供，兌換期間為活動隔天起，第一場兌換日為6月22日至6月28日，可累贈；優惠不併用；不適用於外送平台、行動預點服務。
星巴克即日起至6月23日使用APP行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「沁爽一夏」，可享兩杯大杯(含)以上容量和風味一致的星沁爽系列飲品「第二杯半價」（每筆訂單限優惠一組）。現在至7月23日，在台北時代門市「FUN SHINES ON !」還有單店限定拍照打卡裝置，透過星沁爽繽紛的色彩元素，營造夏日玩樂心情。
星巴克星沁爽菜單：
柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽