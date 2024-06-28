籃壇內幕／戰國時代誰夠格當盟主　參照棒球「蔡其昌模式」找人？

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此外，PLG新北國王董事長王文祥雖然率先宣布新聯盟成立，但被問及以什麼身份宣布時，王文祥僅表示自己只是代表大家宣布，並非是特殊身份。宣布後，王文祥便已經回到美國，這讓外界對於新聯盟的真正主導者產生更多疑問。
誰夠格來接任籃壇新盟主？
籃壇部分人士認為，現任PLG會長張嗣漢是整合新聯盟的最佳人選。張嗣漢不僅聲望和輩分夠，而且在籃壇內部擁有廣泛的人脈和影響力。據內部消息人士的說法，張嗣漢能夠有效協調兩大聯盟的合併事宜，帶領新聯盟邁向新的階段。
不過內部人士也傳出不同聲音，認為近年大力推動籃球發展的立委莊瑞雄若願意接下此重擔，無疑是一步好棋，且以他的分量和政治資歷，的確也能整合各方勢力。
籃壇參照棒球「蔡其昌模式」推舉莊瑞雄
莊瑞雄過去曾成功歸化阿提諾、替阿巴西成功申請FIBA認證本土資格及在許多諸如國手保險、參賽協議、國際賽分級制度等議題無役不與，莊瑞雄也是少見能夠打入籃壇的綠營人士，也獲得眾多球迷的認同與支持。
雖廣大籃球迷普遍期盼莊能夠接任籃協主席，但現行國民體育法第39條第7款卻已規定，現任中央機關政務人員及中央民意代表不得擔任前項特定體育團體之理事或監事。
因此也有部分人士建議，籃壇應該參照棒球「蔡其昌模式」，由莊瑞雄擔任整合兩大聯盟的新任會長，透過中央民意代表的層級來協調各方山頭，並藉其所具有的高度球迷民意基礎，推動職籃發展的下一個篇章。
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