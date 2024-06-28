張育成加入富邦成中職選秀狀元！單季上看30轟　有望破高國輝紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
在過去的一年中，富邦悍將曾多次向張育成拋出橄欖枝。今年年初，雙方見面並交換了意見，交談甚歡。儘管張育成在季前與坦帕灣光芒隊簽下小聯盟合約，決心再拚大聯盟，但本季因傷勢困擾，加上思念故鄉，讓他最終決定趕在中職選秀報名截止前宣布返台。
現年28歲的張育成在今年大聯盟春訓僅出賽2場，3打數敲出1支全壘打，受到傷勢影響，本季未能在大聯盟出賽。回顧大聯盟5年生涯，張育成總計出賽235場，擊出121支安打，包含20支全壘打，打擊三圍為.204/.265/.359。
若以小聯盟成績作為參考，張育成曾在小聯盟2A單季扛出24轟，回到中職後，對比他在美國的競爭環境，長程砲火預期將更加猛烈，像是曾三度贏得中職全壘打王的高國輝，當年在小聯盟高階1A最多擊出14轟，而近兩年稱霸全壘打榜的吉力吉撈．鞏冠，在高階1A單季最多擊出14轟，所以只要張育成維持健康身手，平均每季25轟是基本款。
張育成強化火力、補游擊洞 領軍衝擊季後賽
張育成的打擊實力毋庸置疑，未來挑戰中職單季30支全壘打並非難事，甚至有機會打破高國輝在2015年寫下的單季39轟聯盟，以及全壘打率10.44紀錄。此外，他還是內野工具人，大聯盟生涯守過一壘、二壘、三壘和游擊位置，其中以游擊手出賽68場最多，將能補上富邦悍將最需要的游擊砲。
今年中職上半季，富邦悍將排在第4名，主要問題在於進攻火力不足，團隊累計19轟位居聯盟末位，壘打數亦是全聯盟最差。張育成的加盟將完美填補火力空缺，相當於引進了一名大聯盟等級的洋砲，大幅提升球隊戰力，全力衝擊季後賽。
張育成小檔案：
綽號別稱：國防部長
出生日期：1995年08月18日（28歲）
身高體重：185公分 81公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省台東縣東河鄉
所屬族裔：阿美族
職棒選秀：2013年美國職棒克里夫蘭印地安人隊自由契約
簽約金額：50萬美金（約1642萬新台幣、印地安人隊時期）
親屬關係：已婚、配偶李家綾、育有一子一女、五兄弟中排行老三；張進德、張承駿的胞弟，張育凡、張偉聖的胞兄。
蔡維凡的表哥、張志強、林嘉玟的侄子、與李凱威有親戚關係。
英文譯名：Yu-Cheng Chang（登錄名：Yu Chang）
經歷：
台東縣泰源國小少棒隊
台東縣泰源國中青少棒隊
台中市台中高農青棒隊
美國職棒克里夫蘭印地安人隊→克里夫蘭守護者隊（小聯盟～大聯盟，2013年～2022年）
美國職棒匹茲堡海盜隊（大聯盟，2022年）
美國職棒坦帕灣光芒隊（大聯盟，2022年）
美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟～大聯盟，2022年～2023年）
美國職棒坦帕灣光芒隊（小聯盟，2024年）
富邦悍將（2024）