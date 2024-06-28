2024中職選秀會今登場！張育成可望獲史上最高薪　五大看點一次看

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這次選秀會前，富邦悍將透露，已經邀請「國防部長」張育成回到台灣，張育成也以「想家了.....」正式宣告回台參加選秀，這也是震撼彈，讓中職更有看點。
有人質疑張育成為何不用「旅外優秀球員條例」，但實際上，張育成回台最大原因，就是可以跟老哥張進德並肩作戰，加上富邦願意開出月均150萬以上的大合約，讓張育成年薪輕鬆超過3000萬以上，有機會簽下最高總值7000、8000萬台幣的史上最大合約。
張育成回歸，也牽連各隊選秀佈局，台鋼雄鷹可以獲得吳念庭，可說是「天上掉下的禮物」，由於張奕、陳聖平也都投入選秀，今年各隊都可望大補強。
2.U18大物高中生投入 成為即戰力
這屆選秀會，U18中華隊張趙紘、許庭綸等評價都很高，加上穀保家商的何品室融，都是高中強打，投手方面，普門李致霖可望狂飆149公里，玉里高中張宥騫很耐投，最快球速148公里左右，加上續航力佳，可望首輪就獲選，另外曾聖安等也很受矚目，有機會成為即戰力選手。
今年選秀會，不少好手都確定要念大學或是拚出國機會，不管是陽念希、陳睦衡等都很有實力，但中職選秀難度頗高，也要看每次選秀的狀況而定。
預計首輪許庭綸可能會被中信兄弟選中，他也可望拿到超過500萬以上簽約金，完成進入職棒的夢想。
3.日籍球員第一人 有機會不佔洋將名額
來自東洋舞台的金本航河、豊島顯，都是文化大學的留學生，聽聞中職開放洋將資格，可以不佔外國人國籍，紛紛投入中職選秀，加上在業餘多年的高塩将樹再度叩關，若無意外，高塩将樹可能會被樂天選中。
金本航河、豊島顯國中曾一起打過球，之後聽聞台灣大學有機會，反而來台灣打球感到「開心」，不僅競爭較少，還可以學語言，可說是「逆輸入」的球員。
此外，中職規定這些日本來台球員，並可以不佔洋將資格，這也是首次有4位日本球員報名中職選秀，可望都被球團青睞。
4.張育成可望跟張育誠同隊 富邦有機會一次囊括
這次選秀可說是「當育成遇上育誠」，很多球迷都怕富邦選到「張育誠」，事實上兩人只有音讀一樣，但守備位置不同，張育成為游擊、內野手為主，張育誠則是捕手，但張育成開轟，爆發力驚人，張育誠雖然在測試會也有開轟，但兩人砲管還是有差。
張育誠很開心可以跟偶像「育成」一起參加選秀會，兩人還有機會同隊，同時中職賽場也會看到「張育成打擊」，張育誠代打，或是代跑等狀況，很有特色。
5.隱藏版黑馬 薛毓達、机崇宇備受期待
來自彰化藝中的薛毓達，可說是「沙子宸」二世，身高192公分，父親是校長，母親也是教職人員，他從小學習空手道等，對棒球產生興趣。
原本薛毓達還是全校第一的「超級學霸」，卻意外投入棒球運動，並且轉到強恕中學再到彰化藝中，從素人到科班，他高一最快球速只有116公里，三年內增加到144公里，而且還在增加當中，被認為是選秀「秘密武器」。
机崇宇不管是外型帥氣，還是名字很特殊，他身為輔大當家游擊手，今年大專盃季軍賽中，單場擊出3安打3打點幫助球隊收下季軍。他特別被教練點名進步幅度高，加上外型真的很帥，相信會受到很多討論。同時，若他入選，將是中職史上第一位「机」姓開頭的球員，十分特殊。