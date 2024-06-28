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2024中職選秀會今登場！張育成可望獲史上最高薪　五大看點一次看

▲旅外好手張育成回歸中職，有機會成為富邦悍將選秀狀元。（圖／記者葉政勳攝）
▲旅外好手張育成回歸中職，有機會成為富邦悍將選秀狀元。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

2024中職選秀會今（28）日晚間6時30分將在台中頂粵吉品會場舉行，預計將有178位球員參加，其中最受矚目的莫非旅外球員回歸的張育成、吳念庭、張奕、陳聖平等好手外，高中生U18代表隊的張趙紘、許庭綸等超級外野手領軍，加上高中、大學投手也都有即戰力好手參與，更明顯地還有從日本求學來台的金本航河、豊島顯，以及藤木琉悠、高塩将樹等人，都讓這屆選秀會有很多特色，而張育成有機會在選秀會上以狀元被選中，更有機會以月薪超過150萬以上的天價加盟，創下中職紀錄。《NOWnews今日新聞》也整理五大看點，希望球迷可以一次看懂。

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1.旅外球星回歸　各隊大補強

這次選秀會前，富邦悍將透露，已經邀請「國防部長」張育成回到台灣，張育成也以「想家了.....」正式宣告回台參加選秀，這也是震撼彈，讓中職更有看點。

有人質疑張育成為何不用「旅外優秀球員條例」，但實際上，張育成回台最大原因，就是可以跟老哥張進德並肩作戰，加上富邦願意開出月均150萬以上的大合約，讓張育成年薪輕鬆超過3000萬以上，有機會簽下最高總值7000、8000萬台幣的史上最大合約。

張育成回歸，也牽連各隊選秀佈局，台鋼雄鷹可以獲得吳念庭，可說是「天上掉下的禮物」，由於張奕、陳聖平也都投入選秀，今年各隊都可望大補強。

2.U18大物高中生投入　成為即戰力

這屆選秀會，U18中華隊張趙紘、許庭綸等評價都很高，加上穀保家商的何品室融，都是高中強打，投手方面，普門李致霖可望狂飆149公里，玉里高中張宥騫很耐投，最快球速148公里左右，加上續航力佳，可望首輪就獲選，另外曾聖安等也很受矚目，有機會成為即戰力選手。

今年選秀會，不少好手都確定要念大學或是拚出國機會，不管是陽念希、陳睦衡等都很有實力，但中職選秀難度頗高，也要看每次選秀的狀況而定。

預計首輪許庭綸可能會被中信兄弟選中，他也可望拿到超過500萬以上簽約金，完成進入職棒的夢想。

3.日籍球員第一人　有機會不佔洋將名額

來自東洋舞台的金本航河、豊島顯，都是文化大學的留學生，聽聞中職開放洋將資格，可以不佔外國人國籍，紛紛投入中職選秀，加上在業餘多年的高塩将樹再度叩關，若無意外，高塩将樹可能會被樂天選中。

金本航河、豊島顯國中曾一起打過球，之後聽聞台灣大學有機會，反而來台灣打球感到「開心」，不僅競爭較少，還可以學語言，可說是「逆輸入」的球員。

此外，中職規定這些日本來台球員，並可以不佔洋將資格，這也是首次有4位日本球員報名中職選秀，可望都被球團青睞。

4.張育成可望跟張育誠同隊　富邦有機會一次囊括

這次選秀可說是「當育成遇上育誠」，很多球迷都怕富邦選到「張育誠」，事實上兩人只有音讀一樣，但守備位置不同，張育成為游擊、內野手為主，張育誠則是捕手，但張育成開轟，爆發力驚人，張育誠雖然在測試會也有開轟，但兩人砲管還是有差。

張育誠很開心可以跟偶像「育成」一起參加選秀會，兩人還有機會同隊，同時中職賽場也會看到「張育成打擊」，張育誠代打，或是代跑等狀況，很有特色。

5.隱藏版黑馬　薛毓達、机崇宇備受期待

來自彰化藝中的薛毓達，可說是「沙子宸」二世，身高192公分，父親是校長，母親也是教職人員，他從小學習空手道等，對棒球產生興趣。

原本薛毓達還是全校第一的「超級學霸」，卻意外投入棒球運動，並且轉到強恕中學再到彰化藝中，從素人到科班，他高一最快球速只有116公里，三年內增加到144公里，而且還在增加當中，被認為是選秀「秘密武器」。

机崇宇不管是外型帥氣，還是名字很特殊，他身為輔大當家游擊手，今年大專盃季軍賽中，單場擊出3安打3打點幫助球隊收下季軍。他特別被教練點名進步幅度高，加上外型真的很帥，相信會受到很多討論。同時，若他入選，將是中職史上第一位「机」姓開頭的球員，十分特殊。

▲前日職西武獅好手吳念庭，受邀擔任台鋼雄鷹開球嘉賓，表示有機會的話，希望能成為內野球員們的「領頭羊」。（圖／記者朱永強攝）
▲前日職西武獅好手吳念庭，受邀擔任台鋼雄鷹開球嘉賓，表示有機會的話，希望能成為內野球員們的「領頭羊」。（圖／記者朱永強攝）
▲中信兄弟投手教練王建民，過去曾跟張奕一起在12強努力投出好成績，被認為是選秀熱門。（圖／張奕粉專）
▲中信兄弟投手教練王建民，過去曾跟張奕一起在12強努力投出好成績，被認為是選秀熱門。（圖／張奕粉專）

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