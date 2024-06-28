獨／超級高中生許庭綸成為中職選秀大熱門！可望加盟中信兄弟圓夢

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身高182公分，82公斤，許庭綸三級棒球都在桃園市度過，他是台鋼雄鷹狀元曾子祐的學弟，一路從中平國小、新明國中再到平鎮高中，多次入選中華隊，而他老家在花蓮，自己長期在桃園努力，許庭綸可望打一、二棒，腳程跟爆發力都有一定實力。
許庭綸表示，自己過去主要鎮守中外野，但外野都有經驗，三個位置都可守，對於自己沒有考慮旅外，主要是因為家裡狀況比較拮据，因此希望先投入選秀，多幫家中一些忙。
對於自己要選秀很緊張，他也跟學長曾子祐打聽一下中職狀況，「有聽學長說競爭很激烈，希望1-2年可以上一軍。」許庭綸說。
來自花蓮的許庭綸，本身是阿美族，他透露，自己第一次進場是小學，還是在看Lamigo桃猿的比賽，而他自己平時也很愛看籃球比賽，興趣是彈吉他。
對於自己有機會進職棒，並且被中信兄弟選中，他說：「若可以就是夢想成真，兄弟球迷很多，我在花蓮時，也有不少親友希望我去兄弟，我自己是希望不管哪一隊選到都可以，也要好好努力。」
許庭綸小檔案：
出生日期：2005年10月30日
身高體重：182公分 75公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：外野手
所屬族裔：阿美族
親屬關係：許庭愷的胞兄、葉一竤的表弟、林泊廷的表哥
姓名更改：原名許宇庭
學歷：
桃園市中平國小少棒隊
桃園市新明國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
經歷：
代表中華青棒代表隊參與第三十一屆U-18世界盃棒球賽，是中華隊奪下亞軍的主力先發球員，當中全勤出賽9場，18打數擊出4支安打，打擊率0.222、上壘率0.444、長打率0.389，其中上壘率排名全隊第二。
資料參考：台灣棒球維基館