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獨／超級高中生許庭綸成為中職選秀大熱門！可望加盟中信兄弟圓夢

▲中職選秀大熱門，平鎮高中許庭綸可望被中信兄弟選中，一圓職棒夢想。（圖／吳政紘攝）
▲中職選秀大熱門，平鎮高中許庭綸可望被中信兄弟選中，一圓職棒夢想。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

2024中職選秀即將在今（28）日登場，來自平鎮高中的「超級外野手」許庭綸可望有機會在首輪被中信兄弟選中，許庭綸被認為是今年選秀「大物」，具備單季10轟以上實力，而他也曾在木棒聯賽開轟，「跑守攻」三拍子的超級全能好手，有機會擔任未來中信兄弟中外野先發陣容。《NOWnews今日新聞》也獨家訪問到這位未來之星。許庭綸被傳出可能被中信兄弟首輪指名，他說：「若可以就是夢想成真，兄弟球迷很多，我在花蓮時，也有不少親友希望我去兄弟，我自己是希望不管哪一隊選到都可以，也要好好努力。」

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中信兄弟選秀雷達鎖定　許庭綸期待進職棒

身高182公分，82公斤，許庭綸三級棒球都在桃園市度過，他是台鋼雄鷹狀元曾子祐的學弟，一路從中平國小、新明國中再到平鎮高中，多次入選中華隊，而他老家在花蓮，自己長期在桃園努力，許庭綸可望打一、二棒，腳程跟爆發力都有一定實力。

許庭綸表示，自己過去主要鎮守中外野，但外野都有經驗，三個位置都可守，對於自己沒有考慮旅外，主要是因為家裡狀況比較拮据，因此希望先投入選秀，多幫家中一些忙。

對於自己要選秀很緊張，他也跟學長曾子祐打聽一下中職狀況，「有聽學長說競爭很激烈，希望1-2年可以上一軍。」許庭綸說。

來自花蓮的許庭綸，本身是阿美族，他透露，自己第一次進場是小學，還是在看Lamigo桃猿的比賽，而他自己平時也很愛看籃球比賽，興趣是彈吉他。

對於自己有機會進職棒，並且被中信兄弟選中，他說：「若可以就是夢想成真，兄弟球迷很多，我在花蓮時，也有不少親友希望我去兄弟，我自己是希望不管哪一隊選到都可以，也要好好努力。」

▲平鎮高中許庭綸，先前曾為U18中華隊出賽，具有中長打能力，但打擊穩定、選球好也是他的特色，有機會被中信兄弟挑中。（圖／NOWnews資料照）
▲平鎮高中許庭綸，先前曾為U18中華隊出賽，具有中長打能力，但打擊穩定、選球好也是他的特色，有機會被中信兄弟挑中。（圖／NOWnews資料照）
許庭綸小檔案：

出生日期：2005年10月30日

身高體重：182公分　75公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：外野手

所屬族裔：阿美族

親屬關係：許庭愷的胞兄、葉一竤的表弟、林泊廷的表哥

姓名更改：原名許宇庭

學歷：

桃園市中平國小少棒隊

桃園市新明國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

經歷：

代表中華青棒代表隊參與第三十一屆U-18世界盃棒球賽，是中華隊奪下亞軍的主力先發球員，當中全勤出賽9場，18打數擊出4支安打，打擊率0.222、上壘率0.444、長打率0.389，其中上壘率排名全隊第二。

資料參考：台灣棒球維基館

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