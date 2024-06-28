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洪總北伐關鍵！吳念庭被台鋼雄鷹選中　攻守大升級還有隱藏價值

▲前西武獅內野手「得點圈之鬼」吳念庭獲得台鋼雄鷹第一指名，提升攻守兩端戰力，還具備隱藏價值，成為台鋼關鍵拼圖。（圖／記者葉政勳攝）
▲前西武獅內野手「得點圈之鬼」吳念庭獲得台鋼雄鷹第一指名，提升攻守兩端戰力，還具備隱藏價值，成為台鋼關鍵拼圖。（圖／記者葉政勳攝）

記者路皓惟/綜合報導

前西武獅旅日好手吳念庭返台投入中職選秀，並於今（28）日2024年台灣運彩中華職棒新人選秀會，獲得台鋼雄鷹第一指名，成為選秀榜眼。吳念庭的加盟將讓中職新軍台鋼雄鷹在攻守兩端獲得巨大的提升，與主打日式球風的台鋼相當合適，以「天上掉下來的禮物」來形容一點都不為過。

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吳念庭預期3成打擊率　提升打線靈活性

作為今年才升上一軍的新球隊，台鋼雄鷹已經網羅多位資深球員，包括王柏融、藍寅倫和郭永維等，以填補板凳深度，但內野角落位置的人手依然略顯薄弱，吳念庭的加入將完美填補空缺，無論在攻擊還是防守上都能滿足台鋼的需求。

吳念庭擁有日本打者的優點，像是出色的球棒控制能力，以及選球能力，不容易被三振，最重要的是他在關鍵時刻的打擊能力，從2020年至2023年，吳念庭的得點圈打擊率逼近3成，因而獲得「得點圈之鬼」的美譽。

即便吳念庭在日職生涯單季最多10轟，與選秀狀元張育成重砲類型不同，但他安打能力同樣能為球隊帶來極大幫助，無論是帶動攻勢，或者負責推進，他都能在打線中起到保護的作用，強化王柏融與洋砲魔鷹的攻擊能力，為打線增添靈活性，而得點圈打擊成績，也正是台鋼雄鷹所缺乏的，預期打擊率將達到3成。

吳念庭完美填補台鋼空缺　隱形價值在於經驗

防守部分，吳念庭以三壘手報名選秀，但他能夠勝任內野四個位置，是一名出色的內野工具人，但他在日職後期幾乎沒有鎮守游擊大關，且台鋼也有曾子祐負責，預計三壘與二壘將是主要守位。

此外，台鋼雄鷹陣容相對年輕，非常需要吳念庭這樣的資深球員，他將成為年輕球員的榜樣，並與「大王」王柏融一同成為教練團的重要助手，擔任球員與教練之間的溝通橋樑，吳念庭的隱形價值在於他的經驗和領導力，將如同為台鋼雄鷹添上一對強健的翅膀，使球隊更具競爭力。

▲前日職西武獅好手吳念庭，受邀擔任台鋼雄鷹開球嘉賓，表示有機會的話，希望能成為內野球員們的「領頭羊」。（圖／記者朱永強攝）
▲前日職西武獅好手吳念庭，受邀擔任台鋼雄鷹開球嘉賓，表示有機會的話，希望能成為內野球員們的「領頭羊」。（圖／記者朱永強攝）

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