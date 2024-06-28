洪總北伐關鍵！吳念庭被台鋼雄鷹選中　攻守大升級還有隱藏價值

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作為今年才升上一軍的新球隊，台鋼雄鷹已經網羅多位資深球員，包括王柏融、藍寅倫和郭永維等，以填補板凳深度，但內野角落位置的人手依然略顯薄弱，吳念庭的加入將完美填補空缺，無論在攻擊還是防守上都能滿足台鋼的需求。
吳念庭擁有日本打者的優點，像是出色的球棒控制能力，以及選球能力，不容易被三振，最重要的是他在關鍵時刻的打擊能力，從2020年至2023年，吳念庭的得點圈打擊率逼近3成，因而獲得「得點圈之鬼」的美譽。
即便吳念庭在日職生涯單季最多10轟，與選秀狀元張育成重砲類型不同，但他安打能力同樣能為球隊帶來極大幫助，無論是帶動攻勢，或者負責推進，他都能在打線中起到保護的作用，強化王柏融與洋砲魔鷹的攻擊能力，為打線增添靈活性，而得點圈打擊成績，也正是台鋼雄鷹所缺乏的，預期打擊率將達到3成。
吳念庭完美填補台鋼空缺 隱形價值在於經驗
防守部分，吳念庭以三壘手報名選秀，但他能夠勝任內野四個位置，是一名出色的內野工具人，但他在日職後期幾乎沒有鎮守游擊大關，且台鋼也有曾子祐負責，預計三壘與二壘將是主要守位。
此外，台鋼雄鷹陣容相對年輕，非常需要吳念庭這樣的資深球員，他將成為年輕球員的榜樣，並與「大王」王柏融一同成為教練團的重要助手，擔任球員與教練之間的溝通橋樑，吳念庭的隱形價值在於他的經驗和領導力，將如同為台鋼雄鷹添上一對強健的翅膀，使球隊更具競爭力。