Bronny只想去湖人？經紀人稍早曾致電各隊　前勇士GM曝驚人內幕

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根據美媒報導，在洛杉磯湖人在第55順位將Bronny James選進前，前勇士總經理在Bob Myers在 《ESPN》節目上表示，Bronny的經紀人Rich Paul稍早正在打電話給各支球隊，要求他們不要選擇Bronny James。Rich Paul甚至還威脅說到，如果他最終沒有被湖人選上，下個賽季他將前往澳洲打球。
快艇隨隊記者Farbod Esnaashari隨後也發文表達對於此事的看法，他寫下：「這太荒謬了，但同時我也替Bronny James感到難過。他只是想成功，本來事情是很勵志的，但最終卻變成了一場鬧劇。我希望之後他一切順利，他看起來真的是個好孩子。」
Bronny James過去在高中、大學成績並不突出，他在南加大大一賽季繳出平均4.8分、2.8籃板、2.1助攻成績，且還曾經遭遇過心臟驟停，一度讓他的選秀順位下滑。但隨著湖人如果確定挑中「皇子」，湖人後續若無有意外一定會跟LeBron James完成續約，屆時預計LeBron 將收到一筆3年約1.62億美元（約53億新台幣）的大約，而他也可能奮戰至42歲。
父子同隊美夢終於成真 眾人紛紛獻上祝福
而在Bronny James確定將入到湖人之後，許多NBA球員、評論員也紛紛在社群平台上表達祝福之意，也恭喜父子2人的美夢今天終於成真。「閃電俠」Dwyane Wade稍早也發文祝賀Bronny James，並寫下：「這是我們這項運動中最精彩的時刻之一！恭喜，Bronny！」
著名運動評論員Skip Bayless稍早則在節目上表示：「LeBron James贏得了讓父子同隊發生的權利，他將和他的大兒子一起打職業籃球，他的大兒子生來就是要和父親一起打球的，Bronny的比賽完美地補充了LeBron的比賽。他是一名優質的3D球員，擁有高智商，在場上總是能犧牲自己表現，現在我已經迫不及待了。」