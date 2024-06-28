Joeman甩22公斤瘦出尖下巴！化身「質感89」 粉絲笑翻：像王大陸
知名Youtuber Joeman在去年11月爆出呼麻事件，良好的形象受到不少影響，最後被判緩起訴1年確定，他必須接受檢方的安排，到公益機構提供100小時的義務勞務。Joeman近期也積極努力扭轉自己的形象，也更加嚴格要求自己的外在，認真的控制體重，而從他26日曝光的近照中，可以看到他又瘦了許多，明顯可見他的尖下巴，他還化身「質感89」，沒想到卻被網友說「像王大陸」，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
Joeman近來積極健身、控制飲食，花費了幾個月的時間成功瘦了22公斤，當時他也透露自己是靠168斷食法，再搭配有氧運動跟重訓，堅持下來才瘦出成果。Joeman近日也透過社群曬出自己化身質感89（不良少年）的照片，並在貼文中寫道：「可甜可鹹，可8可9！好幾年前合作過的攝影師看完我的89妹短片後，覺得可以試試看質感89，一直都很喜歡他的攝影風格，沒想到這次還幫我找了很神的造型師，化完妝後我自己都有點不認識自己了。」
從照片中可以看到，Joeman身上穿著花襯衫，下半身搭配白色長褲與黑皮鞋，整個人看起來雅痞感十足，時而露出壞壞的神情，時而看向遠方，讓不少網友看了都紛紛留言表示：「九哥不要把我腿打斷」、「這有台中西藥房的組長味」、「哇真的超帥！身為男人的我都很羨慕」、「想看九妹刺青曬半甲」、「剛剛滑到還想說是哪個帥哥」、「果然變胖跟變瘦都會變一個人，這樣真好看」、「89味的89妹」、「從89變大哥」、「充滿港味但又像王大陸」、「王大陸越來越像九妹了。」
事實上，Joeman過去也曾透露過自己的瘦身技巧，他認為「少吃比多動重要」，不過他一週還是有5天會去做有氧運動，然後重訓則是安排一週3到5天，再看身體狀況每天斷食16小時左右，而且空腹後的第一餐他也都會盡量選擇吃健身餐，讓身體可以吸收到健康食物的營養。