BLACKPINK Lisa新MV上架！造型很衝擊 用1顆星星遮重要部位辣翻
南韓女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa（本名：拉莉莎瑪諾班）今年2月自立門戶後，今（28）日推出新歌《Rockstar》，她服裝概念與歌名相符，穿上星星設計的小可愛火辣登場，MV才上架5小時，就吸引860萬瀏覽，直接擠進今日YouTube發燒影片第4名，人氣非凡。
記者陳雅蘭／綜合報導
MV中，Lisa服裝造型相當火辣，所有設計幾乎以秀出蠻腰為主，特別是其中一套黑色星星形狀的小可愛，設計除了巧妙遮住重點部位，稜角處直接襯托Lisa的美背、手臂與腰際線條，整體視覺相當性感。
Lisa這次的新歌與南韓KPOP無關，她深夜封街曼谷唐人街取景拍攝，MV裡的百名舞者亦全選用泰國人，此舉令大批南韓網友反彈。而該曲歌詞與旋律十分洗腦，其中一句「Lisa妳能教我日文嗎？」點出當今歐美族群對亞洲人的普遍認知，歐美人每逢見到亞洲人都以為是日本人，此種族議題也引起各種討論。
《Rockstar》是Lisa於2024年2月8日成立個人品牌「LLOUD」自立門戶後，第一首發行的歌曲，她也是BLACKPINK四名成員自理個人事業後，首位推出新歌的成員，雖然《Rockstar》是全英文歌詞與KPOP無關，仍吸引各國BLINK（BLACKPINK粉絲名）搶聽，高人氣依舊。
除了發行新歌，Lisa也常出席各大精品與主題活動、到處旅遊，跟男友、世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）約會常被路人目擊，愛情、事業十分忙碌；而她參演的HBO影集《白蓮花大飯店3》確定2025年播出。