《墨雨雲間》女星耍大牌遭換角 淚灑節目被逼道歉全場尷尬
31歲大陸女星李夢演活《墨雨雲間》中的瘋批長公主婉寧，精湛演技讓許多粉絲誇她演得比女主角吳謹言還好，只是人紅是非多，她過去的黑歷史也被挖出，2017年剛出道時，曾有機會參與電視劇《白鹿原》演出，但沒想到她在片場各種耍大牌，把自己的名聲和前途都毀了，3年前她在節目《我就是演員3》中被導師群起圍剿，被逼得當場落淚道歉。
記者李欣容／台北報導
李夢和郭品超在《我是演員3》中重現《一代宗師》片段，演技獲得導師肯定，但沒想到的是，李夢過去在片場耍大牌的黑歷史也被掀開，導師張紀中直接問她，為什麼《白鹿原》要把她換掉，並且在聽完張頌文分享，李夢曾經要求道具組給她「一模一樣的蘋果」的故事後，直呼，「這樣的演員我是不會用。」李誠儒說，「妳如果想到，因為妳的問題，帶給大家麻煩，這毛病一定要改，要懂得寬容。」
李夢聽導師們一句來一句去，把她點評得體無完膚，她原本不打算解釋，「我當年沒有解釋這個問題，我不覺得那個答案很重要，但是我到現在還是感謝《白鹿原》，就是他們選進去，我才有機會進入這個行業。」更料下狠話，此生不會再演《白鹿原》，但聽完導師們的點評後，她落淚道歉，「真的對不起，曾經跟我合作過的，如果給你們添麻煩，是我的錯，對不起。」
當初李夢在《白鹿原》劇組，讓工作人員在寒流中苦等2小時，到了現場又說不拍這場戲，李夢和製作人起爭執的畫面被PO上網公審，甚至後來在《那個我最親愛的陌生人》中和呂雪鳳搭檔雙女主，最後卻由呂雪鳳挑大梁，呂雪鳳也說過「看不慣李夢」。耍大牌事件一樁樁，但看完李夢在節目上落淚道歉後，不少粉絲都替李夢講話，「夢夢演技是真的好」、「知錯能改就好了」、「這節目也太狠了吧」，也有人說，導師們是想給李夢機會，才引導她聊當年的事，而李夢專業的演技，也在《墨雨雲間》被觀眾看到，甚至這是她第一次演古裝劇，還在花絮採訪中笑說，以後會多接古裝劇，因為婉寧公主的扮相實在太美了。