寵物店老闆輕生！他曝鄰居是開店者惡夢　高檔餐廳大鋼盆抓漏自救

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針對寵物店老闆輕生一事，大叔在臉書發文，提醒想開店當老闆的人，「真的不要把開店這件事情想得很容易，你除了要有善良的心、開店的熱情、還要懂得所有的法條、法規，甚至還要有一點點的腹黑跟狡猾。」
天龍國鄰居們懂法律又懂法規 新竹餐廳用「大鋼盆」抓漏自救
他也分享數起起開店和鄰居打交道的經驗，包含大安區咖啡廳要把院子雨遮換新，師傅在拆時拒絕2樓屋主「順便把外牆洗一洗」要求，隔天見管處的人就來了，「拍完照建檔，注定這個雨遮是裝不上去了」。
另案是敦化南路酒吧裝潢，送佳德鳳梨酥打點周遭鄰居一圈，家庭主婦笑收鳳梨酥，隔天卻跑到工地擋施工，理由是「小孩快學測，下午1點到3點不准施工，要睡午覺」。大叔無奈說：「天龍國的人就是這麼可怕，難搞的知識分子，懂法律又懂法規。」
最後一例是新竹占地百坪、千萬裝潢的高級餐廳。大叔分享說，客戶餐廳吧檯政商方是樓上的浴室，規劃之初就請鄰居要做好浴室防水，客戶為開業順利願意幫鄰居重作浴室防水和貼磁磚，但鄰居以上班族沒時間處理推託，也不願意師傅上樓施作。
客戶眼見每月15萬租金一次次流走，「最後我只能在天花板上面做一個不鏽鋼的大水盆，把水管像冷氣排水管一樣埋進牆壁，既然防止不了你家的水，那我讓水順著流到我家可以了吧」。
大叔提醒，有開店計畫的創業者開店前多多打聽附近鄰居，熟悉法規也是避免別人刁難最好的武器，建議「你一定要有一點點狡猾跟腹黑，才會知道，怎樣在規定裡面，做怎樣的事情」，才能更容易的達成規定，事半功倍。
老闆和鄰居修繕糾紛怎麼辦？專家建議：白紙黑字寫清楚
開店老闆和鄰居間修繕糾紛該如何處理？大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，若兩造雙方過去有簽下修繕契約，老闆可以該契約為依據，並備妥對話紀錄、修繕估價單等證據，走法律程序請對方出面協商，若最終和解未果，也能最終依照法院判決書結果，來向相關單位申請相關許可。他議，若有相關爭議，宜將白紙黑字寫下，並將修繕照片、收據等備妥，以待未來不時之需。
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