獨／內湖寵物店「1+2樓都是同屋主」套殺老闆？　里長：傳聞很多

寵物店老闆輕生！他曝鄰居是開店者惡夢　高檔餐廳大鋼盆抓漏自救

▲網紅作家「大叔」分享，新竹客戶花千萬裝潢餐廳，但吧檯上方是樓上鄰居浴室，遲未處理漏水，最後只好用大鋼盆抓漏自救。（示意圖／取自Pexels）
▲網紅作家「大叔」分享，新竹客戶花千萬裝潢餐廳，但吧檯上方是樓上鄰居浴室，遲未處理漏水，最後只好用大鋼盆抓漏自救。（示意圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

內湖47歲寵物店老闆疑因遲未獲2樓鄰居同意，砸數百萬裝潢卻不能申請營業登記而走上絕路。事件引發討論，曾開餐廳、酒吧的網紅作家「大叔」直言：「跟鄰居打交道這件事情，應該是所有開店的人的惡夢！」分享客戶在新竹斥資千萬裝潢的高檔餐廳，因樓上住戶遲不處理浴室漏水，客戶眼看每月15萬租金一次次流走，無奈用一個「大鋼盆」抓漏自救。

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網紅作家「大叔」臉書粉專「拎杯是大叔啦！」擁有12萬追蹤，著有《妳可以乖，但不能不懂男人的壞》一書。大叔有十多年廣告業經歷，曾獲紐約廣告獎、坎城國際創意獎、莫比廣告獎，曾開餐廳和酒吧，有多年裝潢經驗。

針對寵物店老闆輕生一事，大叔在臉書發文，提醒想開店當老闆的人，「真的不要把開店這件事情想得很容易，你除了要有善良的心、開店的熱情、還要懂得所有的法條、法規，甚至還要有一點點的腹黑跟狡猾。」

▲開店營業得和左右、樓上，甚至對面鄰居打好交道。（示意圖／取自Pexels）
▲開店營業得和左右、樓上，甚至對面鄰居打好交道。（示意圖／取自Pexels）
天龍國鄰居們懂法律又懂法規　新竹餐廳用「大鋼盆」抓漏自救　

他也分享數起起開店和鄰居打交道的經驗，包含大安區咖啡廳要把院子雨遮換新，師傅在拆時拒絕2樓屋主「順便把外牆洗一洗」要求，隔天見管處的人就來了，「拍完照建檔，注定這個雨遮是裝不上去了」。

另案是敦化南路酒吧裝潢，送佳德鳳梨酥打點周遭鄰居一圈，家庭主婦笑收鳳梨酥，隔天卻跑到工地擋施工，理由是「小孩快學測，下午1點到3點不准施工，要睡午覺」。大叔無奈說：「天龍國的人就是這麼可怕，難搞的知識分子，懂法律又懂法規。

最後一例是新竹占地百坪、千萬裝潢的高級餐廳。大叔分享說，客戶餐廳吧檯政商方是樓上的浴室，規劃之初就請鄰居要做好浴室防水，客戶為開業順利願意幫鄰居重作浴室防水和貼磁磚，但鄰居以上班族沒時間處理推託，也不願意師傅上樓施作。

客戶眼見每月15萬租金一次次流走，「最後我只能在天花板上面做一個不鏽鋼的大水盆，把水管像冷氣排水管一樣埋進牆壁，既然防止不了你家的水，那我讓水順著流到我家可以了吧」。

大叔提醒，有開店計畫的創業者開店前多多打聽附近鄰居，熟悉法規也是避免別人刁難最好的武器，建議「你一定要有一點點狡猾跟腹黑，才會知道，怎樣在規定裡面，做怎樣的事情」，才能更容易的達成規定，事半功倍。

▲坊間多數房仲業者提出的漏水保固條件嚴苛，消費者經常「看得到吃不到」，信義房屋以全台直營優勢，提供最完整的漏水保固服務。（圖／信義房屋提供）
▲房屋漏水修繕問題，容易讓樓上樓下鄰居引發衝突。（示意圖／NOWnews資料照）
老闆和鄰居修繕糾紛怎麼辦？專家建議：白紙黑字寫清楚

開店老闆和鄰居間修繕糾紛該如何處理？大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，若兩造雙方過去有簽下修繕契約，老闆可以該契約為依據，並備妥對話紀錄、修繕估價單等證據，走法律程序請對方出面協商，若最終和解未果，也能最終依照法院判決書結果，來向相關單位申請相關許可。他議，若有相關爭議，宜將白紙黑字寫下，並將修繕照片、收據等備妥，以待未來不時之需。

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