金曲獎／最佳作曲人打頭陣！粉絲集氣周興哲、蔡依林「獎留台灣」
第35屆金曲獎今（29）日晚間於小巨蛋盛大舉行，第一項頒發的是「最佳作曲人獎」，入圍的有林俊傑、草東沒有派對、周興哲、黃韻玲、蔡依林以及大陸歌手許鈞，不少網友集氣，「希望獎留在台灣！」
記者李欣容／台北報導
被稱為「亞洲流行天后」的蔡依林，迄今共入圍15次金曲獎；獲頒7座金曲獎，戰績十分輝煌的她今年與來自英國的音樂製作人Richard Craker合作，為愛情都會影集《此時此刻》創作的主題曲〈Someday, Somewhere〉再度被提名。被譽為亞洲最有影響力的女歌手之一的她，不僅在演唱會中堅持唱跳整場，出道超過25年的她不斷在音樂中加入新元素，嘗試多元風格，同時也是史上入圍和獲頒金曲獎次數最多的唱跳歌手。
周興哲（Eric）為首位擁有4首破億金曲的華語歌手，曾以《你,好不好巡迴演唱會DELUXE》成為新冠疫情後首位開室內萬人演唱會第1人，還登上了美國時代雜誌專訪，後又以《想知道你在想什麼》奪下第59屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」。今年憑藉替梁靜茹打造的歌曲〈大人〉入圍金曲獎最佳作曲人。
大陸創作歌手許鈞的實力也不在話下，許鈞在2015年時曾參加《中國好歌曲》第二季，演唱自行作詞作曲的〈自己〉而成功晉級，在隔年發行第一張專輯《萬松嶺》便直接入圍第28屆金曲獎「最佳國語專輯獎」、「年度專輯獎」。今年入圍「最佳作曲人獎」，透過2年自我沉澱，運用創作、音樂與文字細細梳理自己的過去、鬆綁內心並挖掘出對未來的期待，此次入圍者被粉絲笑說根本是「神仙打架」。