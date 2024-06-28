金曲獎／最佳作曲人獎大咖雲集　蔡依林、林俊傑、周興哲同台角逐

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾拿下金曲獎最佳新人獎以及兩屆金曲獎最佳男歌手，身兼歌手、作詞家、音樂創作人等多重身分的華語樂壇天王林俊傑，本次帶著出道20週年的專輯《重拾_快樂》角逐金曲35的「最佳作曲人獎」。《重拾_快樂》以「找回快樂」為主軸，反映了他這些年來對生命中深刻的快樂與痛楚的感悟，並藉此轉化為前進的力量與聽眾分享。作為華語樂壇最著名的音樂創作人之一，專輯一發行在中國大陸銷量超過90萬張，一躍成為2023年度銷量最高的專輯，在台灣發行的實體版本一經推出直接榮登五大唱片2023年度銷售冠軍寶座。
草東沒有派對歷經失去團員之痛 重啟作品回歸舞台
2016年以第一張專輯《醜奴兒》爆紅，一舉獲得第 28 屆金曲獎「年度歌曲獎」的台灣獨立搖滾樂團「草東沒有派對」，去年5月時隔7年發行新專輯《瓦合》，強勢入圍金曲35的年度專輯、華語專輯、年度歌曲、最佳樂團、最佳作曲人、最佳編曲人獎等六項大獎。收到喜訊後草東沒有派對表示歷經種種風波後，能重啟作品並再回到舞台上演出的機會十分珍貴，很謝謝評審的肯定和一路以來陪伴著的聽眾。
周興哲創作〈大人〉 為金曲歌后梁靜茹量身打造
台灣「新世代創作天王」周興哲（Eric）為首位擁有4首破億金曲的華語歌手，曾以《你,好不好巡迴演唱會DELUXE》成為新冠疫情後首位開室內萬人演唱會第1人，還登上了美國時代雜誌專訪，後又以《想知道你在想什麼》奪下第59屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」。今年憑藉替梁靜茹打造的歌曲〈大人〉入圍金曲獎最佳作曲人。作為台灣新生代創作歌手領頭羊的他出道10年得到金曲獎入圍肯定，開心的表示對於一個創作歌手來說，入圍作曲真的是最好的鼓勵。他去年推出新歌《青春要用幾行詩來寫》，首度與方文山合作，除了成為電視劇《顏心記》推廣曲，更在YouTube上獲得300萬點閱次數，直接登上最熱門排行榜。
中國歌手許鈞沉澱2年 挖出《期待集》迎接未來
對台灣人來說或許略為陌生的大陸創作歌手許鈞，2015年時曾參加《中國好歌曲》第二季，演唱自行作詞作曲的〈自己〉而成功晉級的他，在隔年發行第一張專輯《萬松嶺》便直接入圍第28屆金曲獎「最佳國語專輯獎」、「年度專輯獎」今年則入圍「最佳作曲人獎」，備受矚目的他曾坦言：「自己就像生病了」。許鈞透過2年自我沉澱，運用創作、音樂與文字細細梳理自己的過去、鬆綁內心並挖掘出對未來的期待，才醞釀出本次入圍的專輯《期待集》。
黃韻玲首度合作張惠妹 〈離別總是那麼突然〉
2013年以歌曲〈回味〉獲得金曲獎「最佳作曲人獎」，也曾以專輯《初熟之吻》獲第七屆金音創作獎「最佳創作歌手獎」的黃韻玲，這次替天后張惠妹創作〈離別總是那麼突然〉再度入圍「最佳作曲人獎」。日前以北流董事長身分出席活動時，她坦言入圍金曲其實很意外，更透露這其實是首次和阿妹合作。學古典樂出身的黃韻玲在千禧年出生的孩子們中應該並不陌生，擁有多重身份的她不僅寫詞、作曲、編曲、樂器演奏、和聲十項全能，更是主持兒童音樂科普節目「古典魔力客」的小玲老師，如今「小玲老師」再度入圍金曲獎，也引起不少關注。
蔡依林偕Richard Craker 為夯劇《此時此刻》創作新曲
被稱為「亞洲流行天后」的蔡依林，迄今共入圍15次金曲獎；獲頒7座金曲獎，戰績十分輝煌的她今年與來自英國的音樂製作人Richard Craker合作，為愛情都會影集《此時此刻》創作的主題曲〈Someday, Somewhere〉再度被提名。被譽為亞洲最有影響力的女歌手之一的她，不僅在演唱會中堅持唱跳整場，出道超過25年的她不斷在音樂中加入新元素，嘗試多元風格，同時也是史上入圍和獲頒金曲獎次數最多的唱跳歌手。
六位製作人風格各異，被粉絲們笑稱神仙打架，「最佳作曲人獎」究竟能花落誰家也是如今最熱門的議題。