《海角七號》男星驚爆「退出演藝圈」！本人鬆口未來去向驚呆粉絲

金曲獎／最佳作曲人獎大咖雲集　蔡依林、林俊傑、周興哲同台角逐

▲第35屆金曲獎的「最佳作曲人獎」大咖雲集，林俊傑（左起）、周興哲、蔡依林和Richard Craker、草東沒有派對、許鈞、黃韻玲等一同角逐。（圖／翻攝自林俊傑、周興哲、蔡依林臉書）
▲第35屆金曲獎的「最佳作曲人獎」大咖雲集，林俊傑（左起）、周興哲、蔡依林和Richard Craker、草東沒有派對、許鈞、黃韻玲等一同角逐。（圖／翻攝自林俊傑、周興哲、蔡依林臉書）

記者史平旭／綜合報導

台灣最大型音樂盛事，第35金曲獎即將於6月29日在台北小巨蛋拉開帷幕，本年度的「最佳作曲人獎」大咖雲集，林俊傑、草東沒有派對、周興哲、許鈞、黃韻玲、蔡依林與Richard Craker一同角逐，戰況十分激烈。6位製作人風格各異，被粉絲們笑稱神仙打架，「最佳作曲人獎」究竟能花落誰家也是如今最熱門的議題。

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金曲歌王林俊傑出道20年新作　邀聽眾《重拾_快樂》

曾拿下金曲獎最佳新人獎以及兩屆金曲獎最佳男歌手，身兼歌手、作詞家、音樂創作人等多重身分的華語樂壇天王林俊傑，本次帶著出道20週年的專輯《重拾_快樂》角逐金曲35的「最佳作曲人獎」。《重拾_快樂》以「找回快樂」為主軸，反映了他這些年來對生命中深刻的快樂與痛楚的感悟，並藉此轉化為前進的力量與聽眾分享。作為華語樂壇最著名的音樂創作人之一，專輯一發行在中國大陸銷量超過90萬張，一躍成為2023年度銷量最高的專輯，在台灣發行的實體版本一經推出直接榮登五大唱片2023年度銷售冠軍寶座。

▲曾拿下金曲獎最佳新人獎以及兩屆金曲獎最佳男歌手的華語樂壇天王林俊傑，本次帶著出道20週年的專輯《重拾_快樂》前來角逐。（圖／翻攝自林俊傑臉書）
▲曾拿下金曲獎最佳新人獎以及兩屆金曲獎最佳男歌手的華語樂壇天王林俊傑，本次帶著出道20週年的專輯《重拾_快樂》前來角逐。（圖／翻攝自林俊傑臉書）
草東沒有派對歷經失去團員之痛　重啟作品回歸舞台

2016年以第一張專輯《醜奴兒》爆紅，一舉獲得第 28 屆金曲獎「年度歌曲獎」的台灣獨立搖滾樂團「草東沒有派對」，去年5月時隔7年發行新專輯《瓦合》，強勢入圍金曲35的年度專輯、華語專輯、年度歌曲、最佳樂團、最佳作曲人、最佳編曲人獎等六項大獎。收到喜訊後草東沒有派對表示歷經種種風波後，能重啟作品並再回到舞台上演出的機會十分珍貴，很謝謝評審的肯定和一路以來陪伴著的聽眾。

▲2016年以第一張專輯《醜奴兒》爆紅，一舉獲得第 28 屆金曲獎「年度歌曲獎」的台灣獨立搖滾樂團「草東沒有派對」，去年5月時隔7年發行新專輯《瓦合》，強勢入圍金曲35。（圖／翻攝自草東沒有派對臉書）
▲2016年以第一張專輯《醜奴兒》爆紅，一舉獲得第 28 屆金曲獎「年度歌曲獎」的台灣獨立搖滾樂團「草東沒有派對」，去年5月時隔7年發行新專輯《瓦合》，強勢入圍金曲35。（圖／翻攝自草東沒有派對臉書）
周興哲創作〈大人〉　為金曲歌后梁靜茹量身打造　

台灣「新世代創作天王」周興哲（Eric）為首位擁有4首破億金曲的華語歌手，曾以《你,好不好巡迴演唱會DELUXE》成為新冠疫情後首位開室內萬人演唱會第1人，還登上了美國時代雜誌專訪，後又以《想知道你在想什麼》奪下第59屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」。今年憑藉替梁靜茹打造的歌曲〈大人〉入圍金曲獎最佳作曲人。作為台灣新生代創作歌手領頭羊的他出道10年得到金曲獎入圍肯定，開心的表示對於一個創作歌手來說，入圍作曲真的是最好的鼓勵。他去年推出新歌《青春要用幾行詩來寫》，首度與方文山合作，除了成為電視劇《顏心記》推廣曲，更在YouTube上獲得300萬點閱次數，直接登上最熱門排行榜。

▲台灣「新世代創作天王」周興哲（Eric）今年憑藉替梁靜茹打造的歌曲〈大人〉入圍金曲獎最佳作曲人。（圖／記者吳翊緁攝）
▲台灣「新世代創作天王」周興哲（Eric）今年憑藉替梁靜茹打造的歌曲〈大人〉入圍金曲獎最佳作曲人。（圖／記者吳翊緁攝）
中國歌手許鈞沉澱2年　挖出《期待集》迎接未來

對台灣人來說或許略為陌生的大陸創作歌手許鈞，2015年時曾參加《中國好歌曲》第二季，演唱自行作詞作曲的〈自己〉而成功晉級的他，在隔年發行第一張專輯《萬松嶺》便直接入圍第28屆金曲獎「最佳國語專輯獎」、「年度專輯獎」今年則入圍「最佳作曲人獎」，備受矚目的他曾坦言：「自己就像生病了」。許鈞透過2年自我沉澱，運用創作、音樂與文字細細梳理自己的過去、鬆綁內心並挖掘出對未來的期待，才醞釀出本次入圍的專輯《期待集》。

▲大陸創作歌手許鈞，2016年發行第一張專輯《萬松嶺》便直接入圍第28屆金曲獎「最佳國語專輯獎」、「年度專輯獎」沉寂兩年後，今年則入圍「最佳作曲人獎」。（圖／翻攝自許鈞微博）
▲大陸創作歌手許鈞，2016年發行第一張專輯《萬松嶺》便直接入圍第28屆金曲獎「最佳國語專輯獎」、「年度專輯獎」沉寂兩年後，今年則入圍「最佳作曲人獎」。（圖／翻攝自許鈞微博）
黃韻玲首度合作張惠妹　〈離別總是那麼突然〉

2013年以歌曲〈回味〉獲得金曲獎「最佳作曲人獎」，也曾以專輯《初熟之吻》獲第七屆金音創作獎「最佳創作歌手獎」的黃韻玲，這次替天后張惠妹創作〈離別總是那麼突然〉再度入圍「最佳作曲人獎」。日前以北流董事長身分出席活動時，她坦言入圍金曲其實很意外，更透露這其實是首次和阿妹合作。學古典樂出身的黃韻玲在千禧年出生的孩子們中應該並不陌生，擁有多重身份的她不僅寫詞、作曲、編曲、樂器演奏、和聲十項全能，更是主持兒童音樂科普節目「古典魔力客」的小玲老師，如今「小玲老師」再度入圍金曲獎，也引起不少關注。

▲現北流董事長的黃韻玲，首次與張惠妹合作帶來〈離別總是那麼突然〉再度入圍。（圖／翻攝自黃韻玲臉書）
▲現北流董事長的黃韻玲，首次與張惠妹合作帶來〈離別總是那麼突然〉再度入圍。（圖／翻攝自黃韻玲臉書）
蔡依林偕Richard Craker　為夯劇《此時此刻》創作新曲

被稱為「亞洲流行天后」的蔡依林，迄今共入圍15次金曲獎；獲頒7座金曲獎，戰績十分輝煌的她今年與來自英國的音樂製作人Richard Craker合作，為愛情都會影集《此時此刻》創作的主題曲〈Someday, Somewhere〉再度被提名。被譽為亞洲最有影響力的女歌手之一的她，不僅在演唱會中堅持唱跳整場，出道超過25年的她不斷在音樂中加入新元素，嘗試多元風格，同時也是史上入圍和獲頒金曲獎次數最多的唱跳歌手。

▲史上入圍和獲頒金曲獎次數最多的唱跳歌手，被稱為「亞洲流行天后」的蔡依林今年與來自英國的音樂製作人Richard Craker合作。（圖／翻攝自蔡依林臉書）
▲史上入圍和獲頒金曲獎次數最多的唱跳歌手，被稱為「亞洲流行天后」的蔡依林今年與來自英國的音樂製作人Richard Craker合作。（圖／翻攝自蔡依林臉書）
六位製作人風格各異，被粉絲們笑稱神仙打架，「最佳作曲人獎」究竟能花落誰家也是如今最熱門的議題。

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